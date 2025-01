Diego Gómez, ex novio de Isabel Pantoja, sorprendía con unas declaraciones sobre su relación con la cantante. La periodista Letizia Requejo, colaboradora del programa TardeAR, desveló que la cantante «cuando ve a Diego se pone histérica. Considera que está de nuevo vendida por una pareja a la que tanto ha querido. Está decepcionada y esto no se lo esperaba». El empresario ha querido aclarar que concede esta entrevista por Isa, dejando caer que está de su lado en la guerra abierta entre madre e hija. «Realmente concedo esta entrevista por pura empatía a Isa, esa es la primera razón, la segunda es porque me apetece». No duda en lanzar un dardo directo al corazón de su ex: «Para una madre, los hijos deben ser lo primero. Agustín podrá tener cierto grado de culpabilidad en el trato con Isa, pero la responsable final siempre es Isabel. Si yo no quiero que a mi hija se la trate de alguna forma, pongo los medios para que eso no vuelva a ocurrir. La responsable eres tú, por mucho orgullo y soberbia que pueda tener, además de razones… son sus hijos».

Diego Gómez e Isabel Pantoja. (Foto: Gtres)

Isa Pantoja ha respondido al ex novio de su madre en el plató de Vamos ver, donde trabaja como colaboradora. «Razón no le falta en lo que dice de mi tío, yo he dicho un montón de veces eso, le doy completamente la razón», explicaba respaldando las declaraciones de Diego Gómez, con el que mantiene relacion: «Hemos tenido contacto en momentos así importantes, como felicitarme por la boda o el embarazo, o después de mi entrevista, que me ofreció todo su apoyo». Aunque intercambian un mensaje de vez en cuando, se vieron po última vez hace tiempo: «La última vez que nos encontramos, realmente porque yo quise, fue hace años, y hablamos, pero tampoco me va a contar estas cosas tan íntimas, ni yo le voy a preguntar… si alguien me tiene que contar algo es mi madre, si le cuesta hablar del simple hecho de mi adopción qué me va a contar de su vida amorosa… así que él me contó, pero no con tanto detalle».

Diego Gómez e Isabel Pantoja junto a los hijos de la cantante. (Foto: Gtres)

La influencer ha apoyado la decisión de Diego de conceder esta polémica entrevista: «Han hablado otras personas que no han estado presentes tampoco en aquellos episodios, así que está en su derecho», aunque no entiende que lo haga por empatía hacia ella: «Pero por empatía hacia mí… él me mandó un mensaje de apoyo, pero realmente de mí habla poco, él habla de la relación con mi madre y yo no tengo nada que ver en que haya dado el paso de contar esas cosas que desconozco y que me interesan cero patatero», aclara. Isa Pantoja explica que «él habla de Isabel como pareja, no como madre».