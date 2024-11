La relación entre Isabel Pantoja y su hija Isa está completamente rota, sobre todo, tras las últimas declaraciones de la colaboradora de televisión. Sin ir más lejos, el pasado 22 de noviembre Isa Pantoja se convirtió en la protagonista, una vez más, de ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

Fue entonces cuando la influencer relató cómo vivió varios episodios de su pasado en Cantora con los que destapó la verdadera relación que tuvo con la tonadillera, así como con su hermano Kiko y su tío Agustín. Sobre esto se ha pronunciado María del Monte de una manera tajante.

María del Monte ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

María del Monte: «No lo pude ver»

«Yo no voy a decir nada más», ha comenzado diciendo la artista. «Lo que tuve que decir lo dije en su momento y ya no voy a decir nada», ha añadido al mismo tiempo que ha confirmado que no pudo ver la entrevista de Isa Pantoja. En el marco de esta reaparición que ha tenido lugar en Madrid, la cantante ha dejado la puerta abierta a un posible encuentro con Isa. «La vida lo dirá», ha expresado. Antes de marcharse, María del Monte ha insistido en que iba a seguir la misma tónica de siempre, la del silencio. «Yo no voy a hablar nada más», ha comentado.

María del Monte e Isa Pantoja han retomado el contacto. (Foto: Gtres)

El testimonio de Isa Pantoja

Isa Pantoja volvió a convertirse en la protagonista del formato citado. Durante esta intervención volvió a sincerarse con la audiencia y contó cómo vivió en primera persona algunos de los episodios más duros de su pasado. «Era diciembre, había lluvia y frío y estábamos en el campo. Fue mi hermano el que llamó a mi madre para contarle que este chico y yo habíamos entrado en su casa sin su autorización. Yo recuerdo que entonces ella se vino hacia mí insultándome y diciéndome de todo y me acuerdo perfectamente de que todo empezó porque ese chico había entrado en casa de mi hermano sin autorización. Pero el cabreo de ella realmente era porque yo tenía un teléfono escondido, algo que yo negué aunque lo tenía guardado en unas botas de pelo y sabía que ahí no lo iban a encontrar», comenzó contando Isa.

«Mi madre empezó a zarandearme preguntándome que dónde estaba el teléfono y como yo no se lo daba le pidió a una amiga que estaba allí que le diera las tijeras de la cocina. Había más gente alrededor de la mesa pero yo pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo, pero entonces la vi completamente fuera de sí y empecé a dar vueltas alrededor de la mesa (…) Me arrinconó, me cogió por la cara, yo no me dejé, empezamos las dos a forcejear pero yo lo que vi en ese momento es que puede pasar algo grave con esas tijeras. Estaban delante la amiga de mi madre, mi tío (Agustín) y más personas», añadió. Con lágrimas en los ojos, Isa Pantoja contó con todo lujo de detalles el pánico y terror que sintió .