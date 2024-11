Tasan en más de 180.000 euros las joyas robadas a María del Monte

En la valoración, según ha trascendido en las últimas horas, se habría aplicado el método de «comparación de muestras», lo que ha requerido buscar piezas similares en «anticuarios y sitios web» para estimar el valor del botín robado durante el asalto a la cantante, que se encontraba, cabe destacar, junto a su esposa Inmaculada Casal y una empleada del hogar, cuando se produjo el incidente. Esto es así porque no se han facilitado las facturas de compra. «Este es considerado el método más objetivo y preciso a la hora de realizar una valoración cuando no se tienen más detalles. No han tenido acceso a una inspección ocular de las piezas ni a las facturas de las mismas en su totalidad», recoge el Diario de Sevilla.

Los peritos encargados de la tasación de las joyas sustraídas a María del Monte han estimado que el valor de las 288 piezas y piedras preciosas que forman el total evaluado es de 181.345,53 euros. Una cifra que cabría sumar a los 267.639,15 euros, «por daños y perjuicios», que María del Monte e Inmaculada Casal recibieron tras el robo.

Entre las piezas que recoge el informe recoge se incluyen no solo anillos y relojes valorados en millas de euros, sino también otros artículos de lujo como mecheros y bolígrafos. Entre las joyas sustraídas se encuentran «pendientes, colgantes, medallas y broches». Desde la primera denuncia y la comparecencia inicial ante la Guardia Civil, llamó la atención la gran cantidad de objetos valiosos supuestamente sustraídos y las prestigiosas marcas señaladas por la víctima y los investigadores de la llamada ‘Operación Abgena’. La instrucción sigue avanzando, con el 6 de marzo de 2025 como fecha límite antes de establecer la fecha del juicio, en el cual Antonio Tejado, sobrino de la artista, será juzgado como presunto autor intelectual del robo.

María del Monte e Inmaculada Casal continúan en tratamiento

La tasación de las joyas sustraídas a María del Monte e Inmaculada Casal ha visto la luz apenas un mes después de que el matrimonio confesara que continúan en tratamiento psicológico por el miedo que pasaron aquella madrugada de agosto. Tanto la tonadillera como la presentadora de televisión sufren un trastorno por estrés a raíz del asalto. En concreto, María del Monte e Inmaculada Casal padecen un trastorno adaptativo de ansiedad que se caracteriza, según los expertos, por las reacciones exageradas ante el estrés, que incluyen pensamientos negativos, emociones fuertes y cambios en el comportamiento.

«La reacción a un cambio o acontecimiento estresante es mucho más intensa de lo que normalmente se esperaría. Esto puede causar muchos problemas para llevarse bien con otros en el trabajo o la escuela. Los trastornos de adaptación afectan la forma en que te sientes y piensas sobre ti mismo y el mundo. También pueden afectar tus acciones o tu conducta», señalan desde la Fundación Mayo para la Educación y la Investigación Médicas.