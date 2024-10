Isa Pantoja sobre María del Monte: "No quiero desaprovechar esa oportunidad que una vez me negaron"

Isa Pantoja ha reaparecido en televisión este 28 de octubre. La hija de Isabel Pantoja atraviesa el que es uno de los momentos mas delicados de su vida tras exponer públicamente cómo vivió su adolescencia junto a su familia. Esta reaparición se ha producido tras la entrevista de la que fuera su cuidadora, Dulce, con quien mantiene una excelente relación y un vínculo muy cercano. Una intervención que hizo en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en el que arremetió contra la artista. «No sabe lo que es una mala noche con sus hijos, ni las revisiones médicas (…) Jamás la he he escuchado cantar una nana», fueron parte de sus contundentes declaraciones.

Ahora, Isa Pantoja ha hablado largo y tendido sobre este y otros asuntos familiares en Vamos a ver. Además, también ha reaccionado a las declaraciones que ha dicho recientemente María del Monte sobre ella. «No quiero desaprovechar la oportunidad que una vez nos negaron», ha indicado Isa, muy emocionada. «He sentido su cariño, su amor y su apoyo. Me ha dicho cosas tan bonitas en privado… Me quedo con todo lo que hemos hablado, me ha demostrado mucho», ha añadido al mismo tiempo que ha revelado que ya tenían contacto de antes de su entrevista.

Isa Pantoja en televisión. (Foto: ‘Vamos a ver’)

Y es que, la cantante mostró toda su empatía ante el testimonio que realizó Isa Pantoja en ¡De Viernes! al hablar del conflicto familiar que atraviesa y que la separa de su madre, Isabel Pantoja, así cómo del proceso de adopción, la relación con su tío Agustín y su hermano Kiko Rivera.

«Si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece una solemne barbaridad. Me parece una barbarie. Nada más (…) Eso es una cosa que queda entre ella y yo. Es alguien a quien he querido, quiero y voy a querer toda la vida. Y ella lo sabe. Creo que por primera vez en mi vida, porque creo que hay que hacerlo y mi conciencia y mi corazón me dicen que lo haga, pero hasta aquí. Me parece una solemne barbaridad», expresó la cantante

Un delicado episodio

Isa Pantoja se ha pronunciado también sobre el día que la cortaron el pelo con unas tijeras de cocina al enterarse de que se veía con un chico. «Me acuerdo de todo, de cada media hora, de las personas que estaban, de lo que me hicieron sentir», ha asegurado Isa Pantoja con dolor. «Era diciembre, hacía mucho frío, acababa de llover… me acuerdo de todo. Tenía 17 años», ha añadido con detalle.

Después, al ser preguntada por la razón que incentivó a estas personas a cortarle la melena a modo de castigo, Isa ha optado por no entrar en muchos detalles, dado que recordar aquello le produce a día de hoy mucho dolor. «Todo viene porque yo había estado con un chico en casa de mi hermano. Es algo muy doloroso, pero sucede por eso», ha recordado ante la atenta mirada de los colaboradores presentes en el plató.

Isa Pantoja en televisión. (Foto: ‘Vamos a ver’)

«La intención no la sé. Dulce dice que es para que no saliera de casa», ha proseguido. «Nadie dijo nada…», ha expresado Isa Pantoja. «En ese momento nadie se preocupó por cómo me sentía y ahora tampoco. Nadie me ha escrito. Lo que a mi me reconforta es que no estoy loca», ha dicho mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «Ahora estoy atacada de los nervios. Esta semana está siendo muy difícil, cualquier cosa la relaciono. Siento que me estoy volviendo loca», ha expresado.