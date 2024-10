La entrevista que Isa Pantoja concedió al programa ¡De Viernes!, en Telecinco, hablando del conflicto familiar que la separa de su madre, así como del proceso de su adopción, la relación con su tío Agustín, y también de los problemas con su hermano, Kiko Rivera, ha despertado un sinfín de reacciones en la crónica social de nuestro país, en los últimos días. La última en pronunciarse al respecto ha sido, María del Monte, que pese a que siempre ha sido muy discreta en cuanto a su relación con la tonadillera y su hija, se ha mostrado de lo más tajante.

María del Monte ha defendido la postura de Isa Pantoja en el conflicto, quien es, cabe destacar, su ahijada. Además, ha querido resaltar lo importante que es el testimonio de la hija de Isabel Pantoja en televisión, en estos momentos. «Sabéis que yo llevo muchos años en los que he dicho que no tengo nada que decir, pero en esta ocasión sí quiero decir algo. Quiero decir que si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece una solemne barbaridad. Me parece una barbarie. Nada más», ha dicho tajante.

María del Monte en Sevilla. (Foto: Gtres)

Preguntada expresamente por si se ha puesto en contacto con Isa Pantoja tras su entrevista, María del Monte no ha querido ahondar en demasiados detalles. Sin embargo, la cantante de sevillanas y de canción española sí ha resaltado nuevamente lo mucho que quiere a la joven. «Eso es una cosa que queda entre ella y yo. Es alguien a quien he querido, quiero y voy a querer toda la vida. Y ella lo sabe. Creo que por primera ve en mi vida, porque creo que hay que hacerlo y mi conciencia y mi corazón me dicen que lo haga, pero hasta aquí. Me parece una solemne barbaridad», ha dicho María.