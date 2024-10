Isa Pantoja destapa el suceso "humillante" y "traumático" que vivió junto a Kiko Rivera

Isa Pantoja ha concedido su entrevista más dura. Ha desvelado cómo fue su infancia junto a Isabel Pantoja y su relato ha dejado en shock a la audiencia. Según cuenta, cuando era solo una niña vivió un suceso junto a Kiko Rivera que ha catalogado como «traumático» y «humillante». Siguiendo su testimonio, Agustín Pantoja se enteró de que estaba saliendo con un chico y se lo contó a la tonadillera. Esta habló con Kiko y le llevaron juntos a un ginecólogo para ver si habían mantenido relaciones íntimas.

La periodista Ángela Portero ha dado un paso más. Le ha preguntado de forma directa si Kiko Rivera le regó «con una manguera» después de descubrir que tenía novio. En ese momento Isa se ha descompuesto. Se ha negado a dar más detalles sobre el tema, se ha cerrado en banda y ha explicado que no estaba preparada para narrar un suceso que le había marcado tanto.

Isa Pantoja en el programa ‘¡De Viernes!’. (Foto: Mediaset)

«A día de hoy es muy traumático, parecía que tener relaciones en ese momento era algo más que ilegal. Para mí era humillante tener que ir a que me viesen si había tenido relaciones o no», ha declarado con lágrimas en los ojos. También ha explicado que el doctor se negó a hacerle una exploración, pues era un asunto íntimo que solo podía hacer con el consentimiento de la paciente.

Isa Pantoja: «No me lo merecía»

Isa Pantoja le ha dado la razón a Ángela Portero. El episodio de la manguera existió, pero «es algo que no voy a contar en mi vida». También se ha descubierto que Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, estaba presente. Él no participó, pero tampoco hizo nada para frenarlo. «No me lo merecía, nadie se merece eso», ha declarado mientras se secaba las lágrimas. «Hay cosas que no voy a ganar nada contándolo y me duele mucho remover», comenta en el plató de ¡De Viernes!

Isa Pantoja en el plató de ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

La colaboradora sostiene que su madre hizo todo lo posible para que su historia sentimental acabase mal. Reconoce que realmente era un noviazgo infantil, pero piensa que tenía derecho a vivirlo. «Hizo lo imposible para que no vea a ese chico porque ser novios implicaba una serie de cosas que yo no estaba preparada para hacer con mi edad».

Según su relato, antes del episodio de la manguera contó con la complicidad de Kiko Rivera. Isa reconoce que no hizo caso a su madre y que continuó conociendo a su novio. «Yo sigo intentando quedar con este chico. Viene a verme, vamos a casa de mi hermano…».

El episodio del ginecólogo

Isa Pantoja ha explicado que su madre se enteró de que tenía novio porque Agustín Pantoja se lo contó. Ella lo tenía en secreto, pero el hermano de la tonadillera le escuchó hablar por teléfono y no supo ser discreto.

Isa Pantoja en el plató de ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Yo no se lo cuento a nadie pero hablaba con él por las noches y mi pared daba a la habitación de mi tío y es él quien avisa a mi madre y le dice ‘ten cuidado’. Ahí es cuando mi hermano me lleva al ginecólogo», ha empezado diciendo.

«Vamos al médico, me ven. Le dice mi hermano que quería saber si he perdido la virginidad y entonces el médico se sorprende y se niega a hacerlo. La pareja de mi hermano no daba crédito a lo que estaba pasando».

Isa Pantoja ha abierto su corazón en esta entrevista como nunca antes lo había hecho. Es la primera vez que habla tan claro y no le ha temblado el pulso a la hora de señalar a los responsables del suceso que vivió en su adolescencia.