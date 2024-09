Isa Pantoja cuenta toda la verdad sobre su ingreso: "Esperaba una visita"

Después de pasar unos días en el hospital, Isa Pantoja ya se encuentra en casa. La hija de la tonadillera fue intervenida de urgencia hace casi una semana tras ser diagnosticada de apendicitis. Desde entonces, su evolución ha estado en el centro de la noticia y este jueves, 19 de septiembre, ha sido ella misma la que ha contado toda la verdad sobre cómo ha pasado su estancia en el hospital.

«Estoy bien, me he maquillado, me he depilado, me he lavado el pelo… En fin, vuelvo a ser yo», comenzaba a decir en un tono bromista. «Poco a poco. Los puntos aún me tiran un poquito y estoy con dieta blanda, pero vamos, que de ánimo estoy mejor», manifestaba.

Como no podía ser de otra manera, Joaquín Prat, presentador del espacio televisivo de Mediaset, aprovechaba la intervención de Isa en el programa para preguntarle sobre la falta de apoyo que ha recibido por parte de su madre estos días, algo a lo que no ha dudado en pronunciarse en riguroso directo: «Mi madre no me ha querido llamar ni venir a ver, Anabel ha estado a su alcance y ella no ha dado el paso […] Yo pensaba que me iba a llamar o que iba a venir. Incluso apostaba más porque viniera a que me llamase, a pesar de que estaba Dulce, que gracias a Dios que vino para ocuparse de Albertito», confesaba.

Sus palabras han dejado entrever que aunque la relación entre madre e hija es prácticamente nula en estos momentos, Isa se siente dolida. De hecho, antes de ponerse en contacto con el matinal señalado, la influencer ya publicó unas palabras en su perfil de Instagram que daban a entender la misma sensación de decepción: «En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad», escribía.

Además de lo mencionado, Isa también ha recalcado que durante los cinco días en los que ha tenido que permanecer ingresada ha hecho profundas reflexiones: «He pasado por momentos de tristeza y hasta rabia o enfado», reconocía. El presentador le preguntaba por el motivo de su enfado e Isa le respondía de una manera clara: «Básicamente porque sí que esperaba una llamada o una visita […] Se contó que mi madre me había llamado y que había sido emotivo, pero era mentira y no se tuvo en cuenta mi estado de ánimo y cómo me iba a afectar. Me molestó mucho», reiteraba.

Su primera publicación tras recibir el alta

Cuando llegó a casa después de pasar cinco días en el hospital, Isa Pantoja quiso informar a sus seguidores de que ya había recibido el alta y de que estaba todo bien. «No quería subir nada del hospital así que ya estoy mucho más recuperada y me siento mejor. Gracias por los mensajes», comenzaba a escribir.

En el escrito la joven también aprovechó para dar las gracias a todas las personas que sí han estado a su lado estos días, a diferencia de su madre o de su hermano, Kiko Rivera: «Mis dos chicos han estado pegaditos a mí dándome mucho amor. Gracias a todo el equipo del Hospital Pascual, a mis amigos Sonia, Germán, Miry y Sara, a Dulce, a mi prima Anabel, a mis compañeros y sobre todo a mi marido», sentenciaba.