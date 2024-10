Isa Pantoja implacable contra su madre: "Me adoptó y como quien abandona a un perro"

La relación entre Isa Pantoja y su madre, la intérprete de Marinero de luces, está más que rota. La joven se ha mostrado, en más de una ocasión, muy molesta con la actitud de la cantante, aunque jamás lo ha hecho como lo hará el próximo 18 de octubre desde el programa ¡De Viernes! La cadena de Fuencarral ha sido la encargada de confirmar a la hermana de Kiko Rivera como la próxima entrevistada del espacio televisivo presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona y, a juzgar por las primeras imágenes trascendidas, protagonizará una de las entrevistas más demoledoras que ha concedido hasta ahora.

«Me he tenido que chocar con la pared para entender que no basta», comienza a decir sobre su actual relación con Isabel Pantoja. «Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez», añadía de una manera tajante y firme. Sin pelos en la lengua, la influencer hacía referencia a su adopción: «¿Qué tan grave he hecho para que no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona… es que ni a un perro», sentenciaba.

Isa Pantoja en el programa ‘¡De Viernes!’. (Foto: Mediaset)

Sin duda, se trata de unas declaraciones que no han pasado desapercibidas para nadie, ya que es la primera vez que Isa rompe su silencio de esta manera ante las cámaras. Aunque nunca ha tenido reparo en confirmar que no mantienen ningún tipo de contacto con la artista, hasta ahora no había cargado tan duramente contra ella. No obstante, su objetivo principal es explicar y transmitir el disgusto que siente al sentir la ausencia de una figura materna en su vida por un motivo que ella misma desconoce. Ya que deja entrever que no sabe por qué la tonadillera le retiró la palabra.

Su soledad desde el hospital

Esta inesperada entrevista llega tan solo unas semanas después de que Isa fuera intervenida de urgencia tras ser diagnóstica con una apendicitis. La esposa de Asraf Beno estuvo varios días ingresada en un hospital de Cádiz y, durante su estancia, nadie de su familia fue a visitarla. Un hecho que también le hizo reflexionar con todos sus seguidores: «En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad», escribía.

Isa Pantoja y Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Más tarde, desde el plató del programa Vamos a ver, se pronunció más en profundidad sobre la falta de apoyo que había recibido durante su último revés de salud: «Mi madre no me ha querido llamar ni venir a ver […] Yo pensaba que me iba a llamar o que iba a venir. Incluso apostaba más porque viniera a que me llamase, a pesar de que estaba Dulce, que gracias a Dios que vino para ocuparse de Albertito […] Se contó que mi madre me había llamado y que había sido emotivo, pero era mentira y no se tuvo en cuenta mi estado de ánimo y cómo me iba a afectar. Me molestó mucho», comentaba.