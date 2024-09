Isa Pantoja, operada de urgencia en un hospital de Cádiz

Isa Pantoja ha sido operada de urgencia este jueves, 12 de septiembre, en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. Según ha informado un periódico local, la hija de la tonadillera ha pasado por quirófano a causa de una apendicitis, una dolencia que suele solucionarse con la extirpación del apéndice cecal. Por ahora, la influencer no se ha pronunciado sobre la intervención a la que se ha visto obligada a someterse, pero lo cierto es que estos días atrás ya comentó a sus seguidores que sufría unos fuertes dolores abdominales.

«Tengo dolor en la boca del estómago», contaba en su perfil de Instagram. Al ver que el malestar no iba a menos, la joven decidió acudir al hospital y allí, tras ser tratada por diferentes profesionales de la salud, fue diagnosticada de un problema de gases. «¡Yo no sabía que los gases dolían tanto! […] Me levanté con un dolor abdominal horroroso. Fue a más. Me dolía la boca del estómago y luego se me fue hacia toda la tripa. Era un dolor horroroso […] «No he podido ir a entrenar, no puedo sentarme bien porque me duele muchísimo, no puedo andar… Lo estoy pasando fatal», manifestaba en sus redes sociales.

Isa Pantoja, en Sevilla. (Foto: Gtres)

Pese a seguir estrictamente la medicación que le habían mandado, los dolores no disminuyeron e Isa decidió regresar al hospital, donde finalmente se ha quedado ingresada este jueves, 12 de septiembre, fecha en la ha sido operada de urgencias por una apendicitis. Según ha desvelado Alexia Rivas en el programa Vamos a ver, los médicos están esperando para determinar si se trata de una simple apendicitis o algo más: «Sus más allegados llevan dos días insistiéndole que vuelva al médico porque le dijeron que no era nada, que eran gases, pero tenía fiebre… Entonces, esta noche se ha empezado a encontrar peor», añadía.

Un verano complicado

Este revés de salud no es el único que ha sufrido la hermana de Kiko Rivera en los últimos meses. Cabe recordar que en agosto de este mismo año sufrió una crisis asmática severa provocada por el polvo que habían levantado las obras de su casa. «Estaba llorando antes de la desesperación de que veo que no mejoro, que veo que me asfixio, que me quedo sin aire… Me da miedo de verdad pasar esas crisis asmáticas, porque son lo peor del mundo. No sé qué hacer, estoy desesperada […] Esto no se lo deseo a nadie. Es lo peor que te puede pasar, y de verdad que vivo con miedo de asfixiarme», contaba entre lágrimas.

Isa Pantoja llorando. (Foto: Instagram)

«Voy a estar fuera todo el día y solo voy a venir para dormir. A ver si así mejoro. Siento que por mucho tratamiento que me den, el mejor consejo será no estar en un sitio donde haya polvo. Solo un asmático sabe lo que es esto», concluía.