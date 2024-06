Isa Pantoja revela, entre lágrimas, su delicado estado de salud: "No noto mejoría"

Isa Pantoja no ha podido evitar romper a llorar ante sus más de 700 mil seguidores de Instagram tras contar la severa crisis asmática a la que ha tenido que hacer frente en las últimas horas. «Hago este vídeo, ahora que estoy un poco mejor, para haceros llegar lo que siente una persona asmática. Yo esto no lo había vivido en mi vida», comenzaba a decir. Tal y como ha narrado, el polvo que han levantado las obras de su casa han agravado la bronquitis que padecía, derivando su diagnóstico en un asma. «Lo estoy pasando fatal», proseguía explicando.

«Estaba llorando antes de la desesperación de que veo que no mejoro, que veo que me asfixio, que me quedo sin aire… Me da miedo de verdad pasar esas crisis asmáticas, porque son lo peor del mundo. No sé que hacer, estoy desesperada», expresaba, añadiendo que estaba esperando a que le dieran una cita médica. «Esto no se lo deseo a nadie. Es lo peor que te puede pasar, y de verdad que vivo con miedo de asfixiarme», confesaba.

Isa Pantoja llorando. (Foto: Instagram)

Desesperada y llorando, Isa contaba, a través de un video donde aparecía con una mascarilla puesta, que en cuanto Asraf regresara a casa había decidido acercarse a urgencias porque «se encontraba muy mal»: «Cuando noto que estoy mejorando, de repente es como que vuelven a darme esas crisis que son lo peor», expresaba. Con una voz completamente entrecortada por las lágrimas y por el estado de nervios en el que se encontraba, la hija de la tonadillera se sinceraba y reiteraba cuál era el mayor miedo que sentía: «Me da miedo quedarme sin aire, te lo juro. Llevo así mucho tiempo y no noto mejoría», concluía.

Además de acudir al hospital, Isa también señalaba que había tomado la decisión de marcharse de casa hasta que las obras terminaran: «Voy a estar fuera todo el día y solo voy a venir para dormir. A ver si así mejoro. Siento que por mucho tratamiento que me den, el mejor consejo será no estar en un sitio donde haya polvo. Solo un asmático sabe lo que es esto», sentenciaba.

Isa Pantoja. (Foto: Instagram)

Este revés de salud ha llegado en un momento en el que el clan Pantoja ha vuelto a situarse en el centro del huracán mediático. Por un lado con el embarazo de Anabel, la cual se encuentra en el cuarto mes de gestación. La noticia de un nuevo miembro de la familia ha puesto muy contentos a la mayoría de los integrantes de la misma, incluida a la intérprete de Marinero de luces, quien ha mostrado incluso su emoción en las redes sociales. No obstante, Isa, pese a mostrar su alegría, también ha dejado claro que no le gustaría que su madre ejerciese de tía abuela del pequeño o la pequeña sí no ejerce su papel correspondiente con sus nietos. Por otro lado, cabe recordar la ruptura de amistad entre la cantante y Mariló de la Rubia, otro de los asuntos más comentados de los últimos días en la crónica social de nuestro país.