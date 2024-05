Isa Pantoja aclara por fin por qué está al lado de Dulce y no de su madre, Isabel Pantoja

En los últimos días se ha hablado mucho de Isa Pantoja porque ha celebrado la comunión de su hijo Albertito y no ha invitado a su madre, la famosa Isabel Pantoja. Sin embargo, sí ha contado con la presencia de Dulce Delapiedra, la que fue su niñera durante tantos años. La colaboradora acaba de explicar por qué no ha tomado partido con la cantante. Insiste en que solamente puede estar cerca de las personas que se dejan querer. No puede obligar a nadie a tener una relación, por eso no avisó a Isabel para que asistiera a la última reunión familiar.

«Ya sabéis la situación, pero vamos a estar nosotros ahí. Al final yo estoy siempre con la gente que me deja estar a su lado, quien no me deja estar, pues no estoy», responde cuando le preguntan por la presencia de Dulce en la comunión de Alberto. La niñera está atravesado una situación complicada, tanto a nivel emocional como económico. Ha dado una entrevista y promete que se enfrenta a una de las etapas más duras de su vida.

Isabel Pantoja, tras terminar un concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

Isa Pantoja ha confirmado los problemas de Dulce y también ha dejado claro que estará a su lado, apoyándola hasta el final. Sin embargo, no quiere entrar en detalles porque considera que es un asunto privado y prefiere respetar la intimad de su entorno. Además, tiene intención de evitar cualquier polémica porque algunas veces ha hablado bien de Dulce y su madre se lo ha tomado como un ataque. «No voy a decir nada más», ha declarado para zanjar la conversación.

Isa Pantoja explica su distanciamiento con Isabel Pantoja

Isa insiste en que está al lado de Dulce porque la niñera nunca le ha dado la espalda. Según su versión, lamentablemente no puede decir lo mismo de su madre, quien no estuvo el día de su boda con Asraf Beno y tampoco ha presenciado otros momentos importantes.

Isa Pantoja, en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

La colaboradora de Vamos a Ver ni siquiera envió una invitación a la tonadillera para informarle de que era la comunión de su nieto, pues llevan meses sin tener contacto. «Lo pasamos muy bien, lo celebramos con quien pudo venir. A mi madre no la invité porque sabía que no iba a ir. Es que una persona que se desentiende de cumpleaños, de Navidades, etcétera y entiendo que no iba a venir a la comunión», ha declarado en su programa.

Después de estas palabras la agencia GTRES le estaba esperando en las puertas de Mediaset. La tertuliana ha asegurado que no ha faltado nadie al evento de su hijo porque ya sabía la gente que no iba a asistir. Pero, ¿en qué situación deja esto a Anabel Pantoja?

Anabel Pantoja vuelve a ser señalada

Anabel Pantoja, durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Anabel Pantoja podría haber puesto una excusa para no ir a la comunión de Albertito, a quien considera su sobrino. Dijo que tenía un viaje programado, pero la periodista Alexia Rivas maneja otra información.

«Anabel Pantoja estaba invitada y no pudo acudir. En el vídeo decía que estaba en Estados Unidos, pero ella se va el día siguiente por lo que estuvo el día de la comunión si estaba en Madrid, desconozco los motivos por los que no fue», ha explicado la colaboradora.

Isa ha preferido no entrar en detalles. No quiere tener ninguna guerra con su prima y ha optado por guardar silencio para que la polémica no siga creciendo.