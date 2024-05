Isa Patonja revela por qué no invitó a su madre a la Comunión de su hijo

Isa Pantoja ha vuelto, este viernes, a su puesto de colaboradora habitual en Vamos a ver, el programa de Telecinco a los mandos de Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro. Lo ha hecho apenas unos días después de celebrar la Primera Comunión de su hijo en común con Alberto Isla, y luego de que esta misma celebración haya copado varios titulares en la crónica social de nuestro país debido a la ausencia de su madre, Isabel Pantoja, y de su prima Anabel, en el evento.

Aunque en un primer momento se barajó la posibilidad de que la tonadillera hubiera rechazado asistir a la cita, finalmente ha sido la propia Isa Pantoja quien ha confirmado que no invitó a su madre a dicho festejo. ¿Los motivos? El distanciamiento evidente actual entre madre e hija, y las sucesivas faltas de la artista en otras celebraciones importantes para la ex concursante de Gran Hermano VIP, como el bautizo del menor o su boda, en octubre, con Asraf Beno. «Me lo pasé súper bien, fue un día especial para mí. Lo celebramos con quien pudo venir, pero estoy contenta igualmente», ha comenzado diciendo.

Isa Pantoja, en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«No la invité porque sabía que no iba a venir. Una persona que se desentiende de cumpleaños, navidades, etc., entiendo que no va a venir a la comunión. Ni la esperaba, ni la espero. Quizás normalizo cosas que no son normales pero por respeto a mi hijo prefiero no opinar de todo lo que pienso», ha añadido. Isabel Pantoja, cabe destacar aquí, se habría enterado de la Primera Comunión de su nieto por los medios de comunión. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que, más allá de la mala o nula relación que mantiene en la actualidad con su hija, la tonadillera está sumida en la gira por su cincuenta aniversario sobre los escenarios, y en su recuperación total de su último bache de salud.

Por su parte, sobre la no asistencia de Anabel Pantoja, Isa ha sido muy clara: «Yo sabía que ella se iba de viaje, me lo dijo y hemos estado en contacto. Le he pasado fotos porque siempre me pregunta por él (por su hijo). Ahora no nos vemos tanto porque ella está en Canarias, pero, para mí, está todo bien», han sido sus palabras.

Isa Pantoja se emociona al hablar de Dulce

Durante su intervención, Isa Pantoja se ha pronunciado también sobre la dura entrevista que Dulce, ex niñera de la televisiva y de su hermano, Kiko Rivera, ha concedido a la revista Lecturas. La que fuera íntima amiga de Isabel Pantoja ha confesado el complicado momento que está viviendo, «sin dinero y sin salud», y que le habría llevado a querer quitarse la vida tomando pastillas. «Sabía la situación en la que se encuentra, pero lo de las pastillas no lo sabía, no me lo había dicho. Me afecta y me duele. No es culpa de realmente nadie, es de ella misma, que se cerró con nosotros y hasta día de hoy no puede realizar su vida como ella habría querido…», ha dicho Isa a este respecto, visiblemente emocionada.