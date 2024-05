Isabel Pantoja recibe el alta médica tras suspender uno de sus conciertos

Fue el pasado día 24 de abril, cuando Isabel Pantoja emitió un comunicado anunciando que debía suspender el concierto que tenía previsto ofrecer el día 30 de ese mismo mes en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, debido a una tromboflebitis, una inflamación que provoca la formación de un coágulo en la sangre y que supone el bloqueo de una o más venas. La actuación quedó aplazada al próximo mes de septiembre, y puso en duda, de igual forma, el siguiente show de la artista, programado para el próximo 25 de mayo en Zaragoza. «El próximo concierto es el 25 de mayo en Zaragoza y puede que también se suspenda por la información que tiene este programa: la situación de salud de Isabel Pantoja podría no ser tan leve como nos han contado», desvelaron desde el programa Fiesta, en Telecinco.

Pero nada más lejos a la realidad. Ha sido hace escasos minutos cuando ha emitido un comunicado en el que anuncia que ha recibido el alta médica. «Nos complace enormemente informar que Doña Isabel Pantoja se ha recuperado completamente y ha recibido el alta médica de su leve indisposición. Estamos felices de anunciar que cumplirá con normalidad sus compromisos profesionales y artísticos», comienza el escrito.

Isabel Pantoja, en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

«Isabel desea agradecer de corazón todas las muestras de cariño y apoyo recibidas durante este tiempo. La gira se reanudará según lo programado, y esperamos ver a todos sus fans en las distinguidas ciudades incluidas en el itinerario. Todos los detalles de las fechas y lugares se mantendrán como estaban previstos (…) Compartimos la emoción de Isabel por volver a encontrarse con su público en los escenarios. Nos vemos el día 25 de mayo en Zaragoza», continúa.

El alta médica de Isabel Pantoja llega tras varias semanas de rumores acerca del seguro, contratado por su nuevo promotor, que cubriría a la cantante ante la cancelación de alguno de sus conciertos. Dicho respaldo, según ha trascendido, fue gestionado por el promotor de Isabel el pasado día 13 de abril en relación al concierto que ofreció en el WiZink Center, en Madrid, y es válido hasta el 7 de septiembre de este año. Se ha diseñado específicamente para salvaguardar los intereses financieros de Isabel, y establece que la interprete de Marinero de luces recibe una compensación de 80.000 euros por cada concierto que se ve obligada a cancelar. Esta cifra equivale a la mitad de su caché habitual y representa la mitad del costo total del espectáculo, valuado en 160.000 euros.

Isabel y Agustín Pantoja, en Madrid. (Foto: Gtres)

Isabel Pantoja, ausente en la Primera Comunión de su nieto

Isabel Pantoja fue la gran ausente, este fin de semana, en la Primera Comunión de su nieto Albertito, fruto de la relación que mantuvieron su hija, Isa Pantoja, y Alberto Isla. Según ha desvelado la periodista Alexia Rivas este mismo martes, en Vamos a ver, en Telecinco, «Isabel no estaba invitada» al evento. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta el distanciamiento que existe en la actualidad entre madre e hija, y la falta de la tonadillera a la boda de Isa Pantoja con Asraf Beno, en octubre. «Cuando no te preocupas por tu nieto, ni por el colegio, ni por el médico, ni por las notas… Reniegas para todo. No tenía lógica invitarla».