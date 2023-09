La gira de Isabel Pantoja corre peligro por sus problemas económicos: «Es muy grave»

Isabel Pantoja ha triunfado en su Sevilla natal. El Estadio de la Cartuja le recibió con los brazos abiertos. No cantaba allí desde 2017, año en el que reunió a 12.000 personas. Su nuevo espectáculo ha tenido menos repercusión, pero también ha recibido críticas muy positivas. La tonadillera tuvo problemas con el sonido y en mitad de la gala tuvo que abandonar el escenario, aunque resolvió la situación con una gran maestría y los expertos han aplaudido su forma de comportarse. Eso sí, como no podía ser de otra forma, este evento también estuvo marcado por la polémica.

Isabel Pantoja pensó que una buena forma de ampliar su público era rebajar el precio de las entradas a las personas que estuviesen desempleadas. La cantante puso a disposición de sus fans unos tickets que no superaban los 10 euros y hubo gente que no lo vio bien. Algunos pagaron más de 200 por un asiento similar y no dudaron en mostrar su malestar. Sin embargo, Pantoja ha llamado la atención de gran parte de sus seguidores. Han ido personas desde Nueva York o México, pues su nueva gira es bastante especial.

Isabel Pantoja saludando / GTRES

Isabel está celebrando su 50 aniversario en el mundo de la música y estaba muy ilusionada con este proyecto. La cuestión es que en estos momentos corre peligro debido a la situación económica que está atravesando. La artista tiene una deuda con la Agencia Tributaria y le están reclamando un dinero del que ahora no dispone. Esa es la razón por la que es probable que no gane nada tras su actuación en el Estado de la Cartuja. Se lo embargarán y seguirá así hasta que no arregle sus cuentas.

Isabel Pantoja podría cancelar su gira

Una de las razones por las que Isabel Pantoja se niega a dar entrevistas para promocionar sus conciertos está relacionada con sus problemas financieros. No quiere contestar a ninguna pregunta relacionada con este tema y tampoco pretende hacer declaraciones sobre la situación que atraviesa respecto a sus hijos, Isa y Kiko. Así que ha cortado por lo sano y ha pensado que la mejor opción es no dar publicidad a sus espectáculos.

Es cierto que tampoco necesita demasiada visibilidad, pues siempre agota las entradas y nunca habla con ningún periodista para generar repercusión ni ruido mediático. Al menos en su última etapa. El colaborador Antonio Rossi ha explicado en el programa Vamos a ver que «Hacienda quiere congelar sus cuentas».

Isabel Pantoja actuando en Sevilla / GTRES

Según sus datos, la única opción que tiene es poner todas sus propiedades a la venta, pero la tonadillera no quiere deshacerse de su patrimonio, a pesar de que se ha reducido bastante. En estos momentos la joya de la corona es la finca Cantora, aunque se niega a salir de allí. Mientras tanto el dinero que gana se lo embargan, por eso podría cancelar su gira en cualquier momento.

La delicada situación de la cantante

Isabel Pantoja durante la fiesta del Orgullo LGTB en Madrid/ Gtres

«Isabel Pantoja jamás habría querido verse en esta situación porque es muy grave», asegura Antonio Rossi en el medio citado anteriormente. El periodista plantea la posibilidad de que la madre de Kiko Rivera decida cancelar sus espectáculos, pues no va a recibir el dinero que generen. «Es probable que no cobre el concierto de Sevilla. Todo lo que genere la cantante, además de tener bloqueadas sus cuentas, irá a parar a la Agencia Tributaria», empieza diciendo. «No sabemos si seguirá cantando para que se lo lleven otros o si preferirá cancelar los tres conciertos que le quedan en Barcelona, Bilbao y Madrid».

La tonadillera todavía no ha anunciado ninguna decisión, pero son muchos los que confirman que su situación es seria. Hace unas semanas salió a la luz que había decidido devolverle el dinero a Loli, la famosa kioskera a la que debe 76.000 euros. Sin embargo, ahora que todo ha empeorado esta voluntad también podría haber caído en saco roto. Según Rossi, lo único que puede hacer es «desprenderse de su patrimonio y vender sus propiedades».