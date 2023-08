Isabel Pantoja sigue las normas de su hermano Agustín y arrasa en Canarias

El estadio Gran Canaria Arena ha recibido a una flamante Isabel Pantoja que ha tardado segundos en ganarse el aplauso del público que estaba esperándole. La artista llevaba un tiempo sin visitar las islas Canarias y ha regresado por todo lo alto para celebrar sus 50 años encima de los escenarios. Ha organizado un total de cinco espectáculos, el primero ha tenido lugar en la isla citada anteriormente y después vendrán los conciertos de Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. A nadie le ha extrañado el triunfo de la tonadillera porque hace unos meses organizó una gira por América que fue todo un éxito.

Tal y como ha informado LOOK, Isabel Pantoja visitará el plató de El Hormiguero y será la primera invitada de la temporada. Esta estrategia ha llamado poderosamente la atención porque rompe con la norma que puso en Estados Unidos. La viuda de Paquirri actuó en los mejores escenarios y se negó a dar ninguna entrevista porque pensó que no necesitaba publicidad. No se equivocaba.

Isabel Pantoja y su hermano / GTRES

Isabel vendió todas las entradas, recibió críticas estupendas que todavía siguen sonando con fuerza y sus fans se quedaron con un sabor de boca estupendo. Todo ello sin la necesidad de hablar con ningún periodista, pues Pantoja prefiere guardar las distancias. Quiere evitar que alguien le pregunte por algún tema complicado de su vida.

El secreto de Isabel Pantoja para triunfar en Canarias

Isabel Pantoja en su concierto / GTRES

Isabel Pantoja ha recibido en el escenario a Los Gofiones, una agrupación musical muy famosa en las islas Canarias que tiene una trayectoria de 50 años, los mismos que lleva la cantante siendo la reina de la copla. Un medio local asegura que los responsables del evento sacaron a última hora 1.000 entradas más a la venta porque se habían agotado y todavía quedaba espacio para recibir a algunos fans. Isabel ha consolidado su carrera musical y todas las valoraciones que está recibiendo le dejan en una situación privilegiada. Pero, ¿cómo lo ha conseguido? La artista ha interpretado temas muy especiales para el pueblo canario.

Otro de los temas que más se está comentando son las nuevas normas que ha puesto Agustín Pantoja para que su hermana siga cantando con normalidad y sin tener problemas con los miembros de su equipo. Siempre se ha dicho que Isabel es muy generosa cuando se baja de los escenarios, por eso comparte hotel y el resto de privilegios con sus compañeros.

Isabel Pantoja en Canarias / GTRES

No obstante, en su nueva gira ella se hospedará en un lugar diferente y llevará una vida distinta porque su hermano considera que es la única forma de protegerla. La viuda de Paquirri no quiere estar expuesta, por eso Agustín ha prohibido que el equipo publique fotos suyas en las redes sociales.

Anabel Pantoja deberá ser más precavida

Isabel Pantoja saludando a su público / GTRES

Anabel Pantoja aseguró cuando regresó de América que había vivido «un sueño» gracias a Isabel. La cantante compartió con todos sus compañeros el éxito que estaba cosechando: montaron en aviones privados, disfrutaron de la mejor comida y se alojaron en hoteles de lujo. Todo esto se convirtió en noticia porque Anabel, entre otros trabajadores de la tonadillera, lo compartió en las redes sociales y eso es justo lo que Agustín Pantoja quiere evitar en la gira española.

Una de las cosas que siempre ha caracterizado a Isabel Pantoja es que alrededor de ella gira un misterio que nunca termina de resolverse y para seguir así es necesario que tome distancia. Sin contar la entrevista que ha programado en El Hormiguero, la cantante no tiene pensado visitar ningún otro programa y seguirá la misma estrategia que llevó a cabo en América