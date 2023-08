Isabel Pantoja renace de sus propias cenizas como el ave fenix. Desde octubre de 2020, la tonadillera ha vivido su particular viacrucis tras la monumental guerra en la que se ha visto envuelta desde entonces con su hijo, Kiko Rivera. Aunque en varias ocasiones han intentado acercar posturas, públicamente no se conoce una reconciliación por parte de madre e hijo. Lo último que se sabe de su relación es que la artista no dudó en acudir al hospital, el pasado mes de julio, cuando el DJ fue intervenido del corazón. Operación que, afortunadamente, fue todo un éxito. Sin duda, un importante punto de inflexión para ellos que puede suponer enterrar el hacha de guerra de una vez por todas.



Isabel Pantoja durante la fiesta del Orgullo LGTB en Madrid/ Gtres

Durante todo este tiempo, Isabel se ha mantenido discreta y en un segundo plano, evitando hacer cualquier tipo de declaración sobre el entramado familiar en el que se ha visto envuelta desde hace ya casi tres años. Pero la fórmula que ha ido utilizando hasta el momento podría romperse porque tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, Isabel Pantoja se convertirá el próximo 4 de septiembre en la primera invitada de El Hormiguero, espacio conducido por Pablo Motos.

Isabel Pantoja en la presentación de un programa de televisión / Gtres

Por todos es sabido que en el formato de entrevistas no solo se tratan temas de índole profesional, sino que, en muchas ocasiones, los invitados muestran su faceta más cercana y se sinceran con el presentador. En otros casos también se llega a un acuerdo para evitar preguntas incómodas. Sin embargo, para ver el contenido de la esperada reaparición televisiva de Isabel Pantoja hay que esperar todavía unos días. Sin duda, su presencia en un plató supone un antes y un después en relación al modus operandi por el que ha ido apostando en los últimos tiempos.

Isabel Pantoja en el Baile de la Rosa 2023 / Gtres

Después de arrasar y colgar el cartel de sold out en su gira por Latinoamérica, la cantante continúa inmersa en una nueva gira con la que homenajeará sus cincuenta años sobre los escenarios. De hecho, hace unos días reveló que iba a añadir una nueva ciudad en su tour. Si bien en un principio iba a constar de tres conciertos que se darán en Sevilla, Madrid y Barcelona, la cantante anunció una nueva fecha y destino. Bilbao será la cuarta ciudad que podrá vivir en primera persona el homenaje a su carrera como artista.

Al margen de sus trifulcas familiares y sus retos profesionales, Isabel podría hacer frente por primera vez a otras cuestiones personales que la han ido colocando en el ojo del huracán. Una de ellas la polémica deuda económica con Loli, la quiosquera, quien le prestó 76.000 euros. Fue el pasado mes de julio cuando trascendió que la cantante iba a abonar dicha cantidad, aunque con «condiciones».

La boda de su hija Isa

Isa Pantoja y Asraf Beno se darán el ‘sí, quiero’ el próximo 13 de octubre en Sevilla, tal y como reveló la hija de la artista en El programa de Ana Rosa, el pasado mes de julio. Entra en esta ecuación Jorge Javier Vázquez, quien hará la competencia a Pablo Motos con su nuevo programa, Cuentos chinos. Lo que supone también la reincorporación del presentador después de darse de baja antes del fin de Sálvame.

El autor de La vida iba en serio podría ser el padrino de Isa, ya que es uno de los mayores deseos de la novia. «Me gustaría que fuese mi padrino Jorge Javier Vázquez», dijo en el programa en el que colabora. «Para mí es importante el momento que estoy viviendo ahora, estoy súper contenta. La boda se ha pospuesto varias veces por otros motivos, por terceros siempre y nunca por algo nuestro. Cuando me preguntaron quien me gustaría que fuese mi padrino pensé en Jorge porque para mí ha sido como mi padrino televisivo. Es una persona que siempre ha apostado por mí, siempre ha creído en mí, siempre ha tenido un gesto bonito para mí cuando a lo mejor nadie creía en mí y para mí eso ha significado muchísimo», indicó sobre los motivos por los que ha escogido al comunicador, quien no se ha pronunciado al respecto.

De esta manera, la presencia de Isabel frente a las cámaras genera una gran expectación, ya que sería una forma de romper el silencio que ha llevado por bandera todos estos meses.