El Hormiguero e Isabel Pantoja: recordamos la visita más impactante de la tonadillera a Pablo Motos

La reina de la copla ha vuelto a resurgir de sus cenizas después de estar un tiempo atravesando un auténtico tormento. A los problemas que tenía con Kiko Rivera se le sumaron dos guros golpes que le dejaron sin palabras y durante mucho tiempo ha estado refugiada en Cantora, la finca que heredó de su marido Paquirri. Isabel Pantoja perdió a su madre, popularmente conocida como doña Ana, después de estar los últimos años sin separarse de ella. Poco después tuvo que despedirse de su hermano Bernardo, padre de la influencer Anabel Pantoja.

La cantante no tiene buena relación con los medios, tanto es así que durante su última gira no ha dado ninguna entrevista de promoción. Sin embargo, su talento no conoce fronteras y ha triunfado igualmente. Su gira por Latinoamérica ha sido todo un éxito, tanto que su equipo ya ha preparado nuevos conciertos. En esta ocasión actuará en España, en cuatro ciudades muy destacadas: Sevilla, Madrid, Barcelona y Bilbao.

Isabel Pantoja durante la fiesta del Orgullo LGTB en Madrid/ Gtres

En esta ocasión Isabel Pantoja ha hecho una excepción y sí participará en un programa de televisión para dar publicidad a su nuevo proyecto. Tal y como ha anunciado LOOK en exclusiva, la artista se sentará en El Hormiguero, el programa que Pablo Motos presenta en Antena 3. Será la primera invitada de la temporada, así que el 4 de septiembre sus fans podrán reencontrarse con ella a través de la pequeña pantalla. Lo que más ha llamado la atención es que no es la primera vez que participa en este espacio.

Isabel Pantoja le plantó cara a Jorge Javier Vázquez

Isabel Pantoja acudió al plató de El Hormiguero el lunes 30 de enero de 2017 y su visita estuvo marcada por los ataques indirectos a Jorge Javier Vázquez. La cantante y el presentador disfrutaban de una relación cordial, de hecho habían compartido varios proyectos en Telecinco, pero de un momento a otro todo cambió. Jorge Javier pasó de llamarla «mi amiga Maribel» a dar informaciones muy delicadas sobre ella. Ahí empezó todo.

La viuda de Paquirri, que siempre ha manejado muy bien los tiempos televisivos, aprovechó su presencia en Antena 3 para devolverle el golpe. En ningún momento le mencionó y eso fue lo que le sentó tan mal. Isabel recordó que tenía una mascota, un perro que le había regalado «una persona». Esa persona era Jorge Javier Vázquez y el presentador no se tomó nada bien que no pronunciara su nombre. Arremetió duramente contra ella en Sálvame y desveló secretos de la amistad que tuvieron en el pasado.

Las consecuencias de su primera entrevista

Isabel Pantoja en El Hormiguero / Antena 3

Jorge Javier Vázquez vive en La Florida, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid y allí quedó en alguna ocasión con la cantante. El presentador, para vengarse de la entrevista que le había hecho Pablo Motos, aseguró que había tenido varios encuentros con la cantante y que estos se habían desarrollado de forma extraña. Según explicó, quedaron en un parking antes de verse para despistar a la prensa.

Vázquez también acusó a Isabel Pantoja de humillar a las personas que por un motivo u otro dejaban de formar parte de su entorno. No le sentó bien ver la complicidad que tuvo con Pablo Motos, al que llegó a darle un beso en directo durante su intervención. Sin embargo, el tiempo pasó y en 2019 la cantante volvió a acercarse a Telecinco. Su intención era ser la nueva estrella de Supervivientes, programa que presentaba Jorge Javier, así que no tuvieron más remedio que firmar la paz.