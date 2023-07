Parecía que el último revés de salud de Kiko Rivera (39) había propiciado un acercamiento entre el Dj y su madre, Isabel Pantoja (66). Pero nada más lejos a la realidad. Ha sido hace escasas horas cuando ha trascendido que la interprete de Marinero de luces o Así fue estaría «destrozada» tras su encuentro con Kiko durante el ingreso del hijo de Paquirri, hace escasos días, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a una afección cardiaca. «El viaje de Sevilla a Cantora fue de lo más duro que recuerda en los últimos tiempos porque se da cuenta que la relación con su hijo está completamente rota, pero rota», ha contado Antonio Rossi en El Programa de Ana Rosa. «El lunes no fue un buen día para Isabel Pantoja, no por los problemas de salud de Kiko, que también, sino porque la relación con su hijo acabó muy mal ese día. Ella volvió muy mal a Cantora», ha añadido.

Cabe recordar en este sentido, que Isabel se trasladó hasta el centro médico en el que se encontraba su hijo para arroparlo en tan difícil momento. Algo que el propio Kiko llegó a agradecerle, incluso, a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. «Gracias Mamá por venir a verme por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria. Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser», fueron las palabras del sevillano.

Isabel Pantoja en Jerez / Gtres

Por las palabras de Kiko y la buena intención de la tonadillera de acercarse al hospital, resulta extraño ahora el estado de ánimo de la tonadillera que, de alguna forma, deja en el aire que ocurriera algo en el interior de la clínica todavía por trascender, ya sea entre madre e hijo, o entre suegra y nuera, pues Irene Rosales (32), estuvo también en todo momento acompañando a su marido. Isabel Pantoja e Irene no mantienen una buena relación desde el fatídico 2 de agosto de 2020 que desencadenó la emisión de La herencia envenenada en Telecinco y, por ende, la distancia de Isabel con sus nietas.

Isa Pantoja, también en el ajo

Al margen del disgusto para con su hijo, Isabel Pantoja estaría molesta también con Isa Pantoja. Según Antonio Rossi, la tonadillera está enfadada con su hija porque considera que lo que dice en el programa en el que colaboradora habitualmente -antes citado-, acerca de su relación y el contacto que mantienen entre ambas, no es verdad.

Isa Pantoja en ‘El Programa de Ana Rosa’ / Gtres

«Dice que no te ajustas a la realidad, que no hablas con ella desde antes de irse a la gira y que el último mensaje que recibe de WhatsApp de ti es en mayo, me dan hasta la fecha. Que lo que contaste aquí no es cierto, que te enteras por una tercera persona de lo de tu hermano, no por ella», ha contado el periodista. «Esto es narrado por boca de tu madre y estaba muy molesta (…) dice que ya que ibas a contarlo, que contaras la verdad», ha añadido.

«No voy a hacer un show de todo esto y no quiero entrar en más polémicas familiares. A ella le preocupo y quiere saber de mí. Además, le preocupa su nieto. Dentro de lo que cabe, tenemos una relación después de tantos años. Alberto es su ojito derecho y quiere tener contacto con él por encima de cualquier cosa·, ha sido la respuesta de la colaboradora.