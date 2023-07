Era el pasado viernes cuando Kiko Rivera (39) alertaba a su más de un millón de seguidores en Instagram con un imagen de él mismo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, ataviado con una bata -con rostro desmejorado y pálido-, y con la vía de administración intravenosa. «Con El mambo ya en la calle…Pero la vida me vuelve a dar un susto. Ya os iré contando. Vuestro mejor regalo que disfrutéis del mambo y de la vida», escribía sin ahondar en más detalles sobre lo que le había llevado hasta el centro médico.

Kiko Rivera en el aeropuerto, en Madrid / Gtres

Desde entonces (y hasta hoy) ni él ni Irene Rosales, ni tampoco ningún miembro del Clan Pantoja, se había pronunciado al respecto. De echo, no ha sido hasta hace unas horas cuando el Dj ha vuelto a usar sus redes sociales para actualizar su estado de salud y, de paso, agradecer el apoyo recibido estos días a sus fans, su esposa y sus hijas en común con la ex televisiva y, especialmente, a su madre, Isabel Pantoja (66), quien lo habría visitado en el Hospital. «Una parte de mi corazón no funciona en condiciones pero no se alarmen todavía sigo vivo. Gracias Mamá por venir a verme, por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria. Perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza», señala.

Y lo cierto es que la tonadillera no sólo habría estado en la clínica a lo largo del fin de semana y una vez. Tal y como él mismo ha confirmado, Kiko debe someterse en las próximas horas a una cateterismo para diagnosticar o tratar la afección cardiaca que padece. De ahí que Isabel no haya dudado hoy también en acompañar a su hijo en estos duros momentos. La artista se ha dejado ver a las puertas del hospital sevillano con un total look negro que ha combinado con unas sandalias y sus características y enormes gafas de sol. Asimismo, y pese a que ya no son de uso obligatorio, Isabel llevaba una mascarilla quirúrgica. La intérprete de Marinero de luces ha preferido guardar silencio y se ha limitado a saludar en agradecimiento a los presentes.

Isabel Pantoja a su llegada el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla / Gtres

Pese a ser su madre, la visita de Isabel Pantoja al hospital ha llamado poderosamente la atención por las circunstancias en las que se produce. Pues es bien sabido que desde hace varios meses, incluso años, Kiko Rivera e Isabel están distanciados. De hecho, en el último ingreso hospitalario del sevillano, en octubre, Kiko y su equipo médico, negaron a la cantante personarse en el centro médico para evitar que éste fuera sometido a un punto de estrés perjudicial para el cometido de salud de entonces.

Asimismo, al margen de Kiko, está Irene Rosales. La tonadillera y su nuera no mantendrían hasta el momento muy buena relación ¿El motivo? El fatídico 2 de agosto de 2020 que desencadenó la emisión de La herencia envenenada en Telecinco, y la distancia que Isabel habría marcado con sus nietas desde entonces. «Mi madre le debe una llamada a mi mujer para acercar posturas. Iba a llevar yo a las niñas sin Irene, ella necesita más tiempo, es normal. Irene siempre ha querido lo mejor para todos pero está molesta. Entiendo que no quiera perdonar a mi madre», explicó Kiko en una entrevista en Sálvame Deluxe.

Isabel Pantoja e Irene Rosales en un concierto / Gtres

Isa Pantoja, la gran ausente

Quien no ha aparecido por las inmediaciones del hospital, y tampoco se la espera, es Isa Pantoja. La hermana de Kiko Rivera ha confirmado en El Programa de Ana Rosa, donde colabora habitualmente, que está enterada de la situación de su hermano. Sin embargo, dado que su relación es nula, no ha ido a verle. «Yo con mi hermano no tengo relación desde hace años por razones obvias, pero de esto estoy completamente enterada y lo importante para mí es que él esté bien», ha comenzado diciendo.