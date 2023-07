La famosa noche de pasión que vivieron Chelo García-Cortés y Bárbara Rey sigue dando mucho de qué hablar. La colaboradora se sentó en la máquina de la verdad de Sálvame Deluxe y confesó haber mantenido una historia íntima con la actriz. Isabel Pantoja ha salido salpicada de todo este asunto. Chelo ha reconocido que en el mismo polígrafo le preguntaron algo parecido sobre la cantante y ella se negó a responder. ¿Por qué no se atrevió a dar una respuesta?

María Patiño ha presentado el último Viernes Deluxe y ha abierto un debate que no ha dejado indiferente a nadie. “¿Es cierto que en el mismo poli que confirmó tu noche de amor con Bárbara Rey se te hizo la misma pregunta sobre Isabel Pantoja y te negaste?”, le ha preguntado. Chelo no ha tenido más remedio que reconocer la verdad: “Sí”. Esta respuesta ha hecho saltar todas las alarmas. Los colaboradores se han revolucionado y más de uno piensa que la periodista está ocultando algo.

¿Qué pasó entre Chelo García-Cortés e Isabel Pantoja?

Chelo asegura que entre ella y la cantante no hubo más que una bonita amistad, pero nadie entiende que se negara a contestar a la pregunta que le hicieron en el Polideluxe. La periodista ha explicado que tampoco quiso responder cuando le preguntaron por Bárbara Rey. Según su versión, fue la cantante la que confirmó el breve romance porque ella nunca lo habría hecho. Sus compañeros de Sálvame no están de acuerdo y le han recordado que también participó en el juego.

Isabel Pantoja posando en el Baile de la Rosa / Gtres

“Os recuerdo que en este mismo plató, cuando teníamos otras sillas, Bárbara se enfadó porque había vetado esta pregunta. Yo solo tuve la noche de amor con Bárbara Rey. Yo no presumo de lo que no he hecho, de haberme acostado con Bárbara presumiré toda la vida”, ha zanjado Chelo García-Cortés. El problema es que este revuelo ha terminado salpicando a Isabel, quien siempre ha sido muy celosa de su intimidad.

Chelo García-Cortés aclara la situación

La periodista ha dejado claro que nunca habría mantenido una “noche de pasión” con Isabel Pantoja, a pesar de que sus compañeros no confíen en ella. Creen que vetó la pregunta porque está escondiendo algo, pero Chelo insiste en que con Bárbara Rey intentó hacer lo mismo. De hecho la artista se enfadó porque García-Cortés se negó a hablar de Isabel en la máquina de la verdad, pero no fue tan tajante cuando le tocó tratar temas relacionados con ella. En esta ocasión ha vuelto a ser clara y la prometido que no tendría un romance con Isabel: «No es mi tipo».

Bárbara Rey en el estreno de su serie / GTRES

La nueva polémica sobre Isabel Pantoja

Los rumores no son nuevos. Recordemos que en su momento se especuló con el tipo de amistad que Isabel Pantoja mantenía con María del Monte. Las tonadilleras nunca han profundizado de este tema en público porque consideran que es un asunto privado. Siempre han dejado claro que eran muy buenas amigas, pero no han logrado zanjar las dudas. La polémica de Chelo ha reactivado uno de los revuelos más comprometidos de la biografía de Pantoja.