El inesperado homenaje de Bárbara Rey a su ‘noche de amor’ con Chelo García-Cortés

El vínculo maternofilial existente entre Bárbara Rey y Sofía Cristo salta a la vista. Siempre que tienen oportunidad de manera pública, madre e hija hacen gala del amor que sienten la una por la otra, el cual ha sido capaz de sobrepasar cualquier bache que la vida ha ido poniendo en sus respectivos caminos. Tanto es así, que se han convertido en confidentes y compañeras de vida, razón por la que saben sus secretos más íntimos. Uno de ellos el de la famosa “noche de amor” de la vedette con Chelo García-Cortés, que ya ha pasado a formar parte de la historia del país dados los continuos memes que han salido a la luz sobre ésta.

Ahora, han sido la exconcursante de Secret Story y sus amigos quienes han querido homenajear el emblemático momento televisivo protagonizado por la colaboradora de Sálvame y la actriz al regalar a esta última una camiseta de lo más especial. Sobre el tejido de esta prenda aparece plasmado un corazón con los colores de la bandera LGTBIQA+ y dos dibujos de Chelo y Bárbara besándose, mientras que puede leerse un mensaje de lo más característico: “Tú y yo, Chelo, y te quiero, hemos tenido una noche de amor”. Una de las frases que en su día marcó un antes y un después en la continuidad televisiva de Rey, y del que ahora guarda un grato recuerdo: “Los regalos de Mi Sofi y sus amigos. Gracias por esta camiseta, porque no es por nada, pero en estos años he dicho sin darme cuenta frases que son historia de la televisión, y momentos bonitos y divertidos #unanochedeamor #Chelito”, escribía la presentadora, dejando entrever que sigue teniendo un cariño muy especial a Chelo pese a haber pasado ya muchos años de ese affaire que hicieron público en Sálvame.

Haciendo gala del orgullo que siente por su progenitora, Sofía Cristo comentaba la imagen en la que posaba junto a su madre, ambas ataviadas con la icónica camiseta creada por Mufuertetia: “Mamá, se te ha olvidado etiquetarme (…) Igual te quiero mucho”, señalaba, adornando sus palabras con un corazón en un post que ya alcanza los más de 300 “me gusta” y los comentarios de algunos rostros conocidos, como por ejemplo el de Eduardo Navarrete.

Más de una década de un momento histórico

El próximo 18 de noviembre se cumplirán once años desde que tuvo lugar la mítica confesión de Bárbara Rey en Sábado Deluxe hacia la periodista Chelo García-Cortés. Durante su reveladora entrevista nocturna, la vedette sacó a relucir su lado más escondido al admitir que, aunque no le gustan las mujeres, sí que había protagonizado un momento muy romántico con la comunicadora. Una confesión que se hizo viral en cuestión de instantes, provocando la emoción de las dos féminas y aclarando así que, aunque su romance no terminó de cuajar, entre ellas existe una muy buena sintonía que sigue estando presente pese al paso del tiempo.