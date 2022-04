En plena Semana Santa, atrás han quedado las procesiones y el Deluxe se ha convertido en el protagonista de la noche del viernes. En esta ocasión, la invitada especial ha sido Sofía Cristo, que se ha sentado en el plató televisivo para abrir su corazón y mostrar su nuevo rostro. Aunque no era lo esperado, el tema principal de la entrevista ha sido su historia de amor con Nagore Robles, la conocida presentadora de la pequeña pantalla. Un romance que todo el mundo creía idílico, hasta hoy.

La DJ, que rompió con su pareja en 2013, siempre ha guardado silencio sobre su relación de amor. Sin embargo, harta de callar su verdad, ha dado un paso al frente y, abriendo la caja de los truenos, ha roto su hermetismo. “Era una relación que al principio fue muy bien. La idealizamos porque estábamos las dos en un momento de mucha fiesta y locura. Ella entró en un reality y cuando salió ya no encontró lo que esperaba. La relación fue muriendo por el consumo y el desamor. A mí cada vez me iba gustando menos cómo me iba tratando ella”, se ha sincerado la hija de Bárbara Rey. La protagonista del Deluxe y la presentadora de Baila conmigo se convirtieron de la noche a la mañana en una de las parejas más mediáticas de la televisión, sin embargo, no es oro todo lo que reluce.

Sofía se ha sincerado sobre el fin de su romance y, pronunciándose sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, ha confesado algo que ha dejado a la audiencia con la boca abierta. “Cuando yo entré en el centro de desintoxicación ella empezó con otra persona, rehizo su vida pese a que nosotras habíamos retomado lo nuestro”, ha comenzado relatando frente a unos colaboradores que se han quedado en shock. La protagonista del espacio televisivo ha recalcado que, cuando ella decidió internarse en un centro para tratar su problema de adicciones, su relación estaba bien. “Ella y yo estábamos juntas, lo retomamos sin que lo supierais la prensa, lo hicimos aunque no saliera a la luz, pero a la vez ella empezó con otra persona mientras seguía viniendo a televisión a hablar de mí”, ha comunicado tajantemente. Ambas se conocieron gracias a su amiga en común, Pipi. Fue una historia llena de amor, pero de mucha fiesta también, algo que terminó por romper su relación. Tras el fallecimiento de Pipi, quien era su nexo de unión, nunca más volvieron a tener la misma amistad. Hasta día de hoy, que ninguna de las dos se hablan y nada queda de lo que un día construyeron juntas.

La vida descontrolada que eligieron llevar y sus continuos desencuentros les pasaron factura y no supieron gestionar la relación. “A mí no me gustaba cómo me trataba. Es una persona con mucho temperamento y carácter”, ha confesado Sofía. No obstante, contra viento y marea, ella siempre albergó “la posibilidad de volver”, como ha explicado en el programa de Telecinco. La hija de Bárbara Rey ha relatado la última etapa de su historia de amor, un romance en el que ella no estaba cómoda, pues consideraba que Nagore no le trataba bien. “Ella es una persona con mucho temperamento y a mí no me gustaba cómo me trataba, yo dejé el consumo por ella, para ella y la tenía idealizada, yo pensaba que tenía que dejar mis adicciones para no perder a Nagore”, ha explicado. Asimismo, la DJ ha confesado que su madre, que en un primer momento estaba muy contenta con la nueva pareja de su hija, no tardó en darse cuenta de la realidad: “Mi madre tuvo un sexto sentido con ella”.

Y es que, parece que el amor no lo es todo pues, a pesar de los años y el cariño que siempre han demostrado tenerse, solo uno sabe lo que pasa realmente en casa. Así, Sofía Cristo ha hablado de las luces y las sombras de su historia de amor, una historia en la que Nagore se convirtió en el amor de su vida. Ahora, varios años después y con la cabeza fría, la protagonista ha confesado haber dejado atrás esa etapa de su vida: “Yo siempre he sido la que he intentado ser su amiga. No comparto su forma de ser, ni la nueva Nagore. No me apetece ser su amiga. Ella tampoco quiere ser mi amiga”.