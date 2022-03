Sofía Cristo ha vuelto a acaparar el foco de atención. La hija de Bárbara Rey se convertía el pasado 23 de marzo en parte de la portada de Semana, y no es para menos, ya que los fotógrafos del medio habían conseguido captar unas imágenes de la DJ tras haberse sometido a unas operaciones estéticas por las que su rostro permanecía completamente hinchado y con un vendaje de compresión a modo de protección.

Después de llevar varios años dando vueltas a la idea de pasar por quirófano para poner fin al problema de “no sentirse a gusto con ella misma”, la exconcursante de Secret Story habría decidido dar un paso al frente y realizarse diferentes intervenciones por las cuales tendrá que permanecer cierto tiempo con la cara inflamada hasta que su recuperación esté plenamente conseguida. Unos retoques estéticos que ella misma explicó a través de sus redes sociales, confirmando que eran FaceTite, NeckTite, AccuTite, el tratamiento Morpheus y la queiloplastia.

Pero esta no sería la única ocasión en la que Sofía Cristo habría decidido recurrir al bisturí para verse mejor. Si nos remontamos a los años 2000, la imagen que lucía la DJ en sus inicios televisivos nada tenía que ver con la actual. Por aquel entonces, la hija de la vedette lucía una melena rojiza y rizada, aunque lo cierto es que con tan solo 17 años ya se sometió a una pequeña intervención para aumentar el volumen de sus labios inyectando silicona. Un retoque estético que probablemente no salió como la propia exconcursante esperaba, ya que años después quiso retirar este material de sus labios, siendo ahora cuando habría logrado quitar los restos que le quedaban de manera definitiva. Un preso denominado queiloplastia, al que Sofía habría tenido que recurrir en más de una ocasión.

No obstante, podría decirse que el de Sofía Cristo es uno de los rostros televisivos que más naturales se han mostrado con el paso del tiempo. Pese a que la DJ ha cambiado de estilismo en un sinfín de ocasiones, ha preferido mantener su esencia física intacta, algo que ha admitido que no terminaba de convencerle. Es por ello que, tras haber pasado por Secret Story y haber formado parte como colaboradora de los debates de este programa y de otros como Mi casa es la tuya junto a su madre, la exconcursante ha visto el momento perfecto para no dejar pasar más tiempo y cumplir su deseo de acabar con algunos detalles de su físico que no le gustaban. Y es que, aprovechando que estaba en manos de buenos profesionales, la hija de Bárbara Rey igualó el volumen de sus labios y decidió extraer también la grasa de su rostro y reafirmar su piel por medio de radiofrecuencias. Un método de lo más innovador con el que conseguirá acabar con la flacidez propia del paso de los años, mejorando las cicatrices que hayan ido haciéndose en su rostro y devolviendo a la piel el brillo que hubiera perdido.