Bárbara Rey se pronuncia sobre ‘lo que pudo ser y no fue’ con Edmundo Arrocet

Una de las relaciones más sorprendentes del panorama nacional fue la protagonizada por Bárbara Rey y Edmundo Arrocet. Un año después de haber roto su relación con María Teresa Campos, el humorista decidía dar una nueva oportunidad al amor en compañía de la ex de Ángel Cristo. Y es que, aunque algunos no confiaban mucho en la continuidad de este romance, ambos demostraron estar hechos el uno para el otro. O así lo creía la vedette.

Fue el pasado lunes día 28 cuando la madre de Sofía Cristo se convertía en invitada de Mi casa es la tuya, un programa dirigido por Bertín Osborne en el que tuvo oportunidad de sincerarse sobre algunas de las cuestiones más relevantes de su vida. Entre ellas estaba su relación sentimental con Bigote Arrocet, un noviazgo que prometía ser más duradero de lo que fue. El presentador quiso enterarse del por qué de los motivos de la ruptura, y Bárbara no tuvo reparo en contar todo con detalle: “Pudo ser y yo creí que podía ser porque pensaba que con su edad y la mía podríamos haber encajado, pero no. Él su mundo, su vida… Creo que, para la edad que tiene, tendría que darse cuenta de quién merece la pena y quién no”, declaraba Rey, muy tajante. No obstante, prefiere no anclarse en el pasado y asegura estar “fenomenal, con sus amigas y sus mascotas”.

Ya en el avance del programa pudimos ver que Sofía Cristo no parecía estar muy convencida de la relación de su madre con Edmundo. La DJ hacía alusión al humorista en varias ocasiones de manera despectiva, considerando a otros hombres “mejores” para su madre y acusándole de no haberse portado del todo bien con Bárbara. Esta conversación con Bertín pudo verse en su totalidad en el espacio mencionado, donde la exconcursante de Secret Story se sinceró al máximo con el cantante: «En La casa de los secretos a mí me encantaba hablar con él, porque es muy creyente y yo también. (…) Me caía muy bien y fui la que le dije que cuando saliera hablase con mi madre, pero considero que no ha jugado limpio”, apuntaba, dejando claro que, pese a que era uno de sus mayores apoyos en Guadalix, el ex de María Teresa Campos ha resultado ser una gran decepción.

La Navidad daba su particular pistoletazo de salida con la publicación de la relación entre Bárbara Rey y Edmundo Arrocet. Aunque ambos ni lo confirmaban ni lo desmentían, su romance ya era vox pópuli, pero lo que tal vez no esperaba la vedette es que tendría una fecha de caducidad tan temprana. Un mes después, la madre de Sofía y Ángel Cristo se sentaba en el plató de Sábado Deluxe para confesar que ya no estaba con él y que se “sentía engañada”: “No es mi novio, si me llegas a preguntar hace unas semanas a lo mejor podría haberte dicho que sí, pero ya no, en algunas cosas Bigote me ha engañado, seguirá siendo mi amigo pero ya no será como antes”, confirmaba.