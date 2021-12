El supuesto romance entre Bárbara Rey y el Rey Emérito lleva muchos, muchos años dando que hablar. Lo que no había ocurrido hasta ahora es que, tras la negativa de la vedete a dar detalles sobre lo sucedido en diversos platós de televisión, la artista se convirtiera en la potencial protagonista de una sesión del Senado en la que, de llevarse a cabo, deberá confesar esos pormenores que tantos años lleva guardando para sí misma. Desde que se conociera la noticia no ha habido rastro de la protagonista, pero su hija, Sofía Cristo, ha tenido un incómodo cara a cara con la prensa.

La conocida DJ se encontraba a punto de entrar a pinchar en una sala de Madrid cuando se ha encontrado cara a cara con la prensa, a quienes ha mostrado su malestar. “No me preguntéis sobre el tema. Quiero que me respetéis”, fueron las primeras palabras de la joven momentos antes de entrar en el local en el que iba a pinchar.

Si bien no tenía ganas de hablar, sí aclaró su opinión al respecto: “Yo estoy muy bien, gracias. Voy a trabajar. Yo respeto vuestro trabajo, respetar el mío, os lo digo con mucha educación. Me estas preguntando por algo que no me incumbe”. Muy enfadada seguía diciendo: “¿Me vienes a preguntar por mi disco? Estáis en la puerta en donde voy a pinchar ahora. Voy a trabajar y os pido con todo el respeto que me dejéis trabajar. Este ya es un tema demasiado fuerte y delicado como para que me tengáis que estar preguntando a mí. Si tenéis algo que saber o preguntar se lo preguntáis a mi madre u os vais al Senado y preguntáis. A mí, no” y terminó diciendo: “No te voy a responder nada”.

Bárbara Rey siempre ha estado muy unida a sus hijos y precisamente con Sofía mantiene una complicidad de la que ambas presumen. Viendo la reacción de la hija de Ángel Cristo ante la situación de su madre todo apunta a que no está siendo un momento fácil para la vedete.

Hay que recordar que Bárbara siempre ha evitado hablar de este tema a pesar de haber dado detalles sobre otros episodios de su vida sentimental, lo que refleja lo incómoda que puede ser esta situación para ella y también para su familia.