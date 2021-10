Sofía Cristo y Fiama consuman su ‘tonteo’ con un beso en los labios

La atracción física entre Sofía Cristo y Fiama Rodríguez alcanzó su punto más álgido el pasado domingo por la noche. El plató de Secret Story fue testigo de un momento absolutamente inesperado. Ambas se besaron en los labios por primera vez delante de toda España, causando un gran revuelo en el plató de Mediaset. Hay que decir que la insistencia de Jordi González fue clave para vivir un momento que ha hecho arder las redes sociales.

La química entre ella nació en el pasado. El destino quiso que el nuevo reality de Telecinco las juntara en la misma casa y las hiciera vivir durante 24 horas al día. Poco a poco fueron intimando, compartiendo confidencias y derrochando complicidad. Sin embargo, la expulsión de Sofía Cristo tras agredir a Miguel Frigenti evitó que pudieran seguir conociéndose.

Llamémosle casualidad o causalidad, Fiama ha sido la última en abandonar el concurso, tan solo unos días después que la hija de Bárbara Rey. Y fue este pasado domingo cuando coincidieron en la gala de los secretos. Lo suyo fue un encuentro de alto voltaje. Saltaban chispas entre los escasos metros que las separaban en el sillón.

En emisión se encontraba el beso que se habían dado Luca Onestini y Cristina Porta y ellas jugaron con fuego. Empezaron a cuchichear y a reírse hasta que el presentador les preguntó que de qué hablaban y les animo a compartirlo con todos. «Nosotros lo habríamos hecho mejor», comentaron. En ese momento, Jordi González vio el cielo abierto para intentar que las colaboradoras protagonizaran un momento televisivo brutal.

«¡Que se besen!» se escuchaba desde el público. El conductor del programa arrastraba a Fiama al lado de la dj. Nervios, morbo y no demasiado pudor dieron paso a la pregunta de Sofía Cristo: «¿Nuestro primer beso va a ser así?», se preguntaba. Entre el jaleo de los allí presentes, las dos se miraron y la pelirroja le dijo a su compañera: «Gorda, como si estuviéramos en el teatro (…) pero un piquito sin lengua ni nada». Y fue entonces cuando ambas se fundieron en este beso de película.

Tras este viral instante, Fiama ha confesado el secreto con el que entró a la casa de Secret Story: «Soy fetichista. Robo la ropa interior de mis amantes», reconoció. «Fue una época, un añito que tuve, cuando tenía 18 añitos, tuve un verano movidito y me apetecía coleccionar los calzoncillos de las personas con las que estaba. Los tengo guardados. Tendré diez o doce. Yo me hacía la loca y me ponía a buscarlos pero los escondía». Ante la intriga de los colaboradores, la canaria confesó que los tenía «lavados, doblados y guardaditos».

Entre los novios más conocidos de Fiama se encuentran Manuel y Álex Blanco de La Isla de las Tentaciones, así como otros tronistas a los que conquistó tras su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa.