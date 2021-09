Sofía Cristo, expulsada de ‘Secret Story’ tras agredir a Miguel Frigenti

La hija de Bárbara Rey perdió los nervios con el periodista, acusado de planear un complot de cara a las nominaciones. Sofía Cristo terminó abalanzándose sobre el concursante y aunque sus compañeros corrieron a separarlos, el gesto tuvo las peores consecuencias. Miguel Frigenti volvió, en la noche del martes, a sacar de quicio a la mayoría de sus compañeros de Secret Story. Pero fue Sofía Cristo quien terminó por convertirse en protagonista del episodio más indeseado del concurso al terminar, fuera de sí, abalanzándose contra el periodista.

Todos los habitantes de la casa se lanzaron a separar a la hija de Bárbara Rey de Frigenti, pero el gesto fue lo suficientemente duro como para tener las consecuencias que la propia Sofía esperaba nada más separarse del colaborador, cuando aseguró que abandonaba el concurso antes de que la expulsaran. Cuando Cristo anunció que dejaba el reality, Carlos Sobera trató de calmarla, pidiéndole que se lo pensara unos días.

Pero el presentador tuvo que desdecirse minutos más tarde cuando, tras asegurar que comunicarlo no era fácil para él, informó a Sofía Cristo que la organización del programa había decidido expulsarla disciplinariamente. Ella tomó la palabra, aunque ya fuera tarde, para disculparse por su gesto :»Pido perdón por mis formas, lo asumo. Soy muy impulsiva, no quiero estar con una muy mala persona. Antes de venir intentábamos estar unidos para llegar lejos los dos, pero no se puede. Solo sabe meter mierda. No tengo necesidad de estar aquí, quiero volver a mi vida de puta madre. He intentado mediar, pero con alguien como él no se puede. Esto es lo que él quería, ya tiene su grupo minoritario para llegar a la final».

Sofía había expresado al principio de la gala su deseo de abandonar el concurso, algo que para muchos podría estar ligado a su agresión posterior. Salir de un programa conlleva una cuantiosa penalización, en cambio si eres expulsado, terminas fuera sin tener que pagar nada. ¿Fue entonces su arranque de agresividad una estrategia? posiblemente sea algo que jamás se sepa, aunque en las rrss y el blog de ‘El gato encerrado’ la opción suena con fuerza.

El próximo jueves Sofía se sentará en el plató junto a Jorge Javier Vázquez, a quien deberá darle las explicaciones pertinentes. Pero su vuelta a la vida real traerá mucho más que eso, ya que Cristo deberá hacer frente a la confesión que hizo en los primeros compases del programa, cuando reveló que había sido víctima de abusos sexuales cuando era solo una niña. Sus palabras sorprendieron a propios y extraños y, aunque Sofía dijo que no pensaba revelar nunca el nombre de quien le agredió con 5 años, son muchas las preguntas que se amontonan para gente como Bárbara Rey, su madre.