Secret Story | Alba Carrillo no se corta y fija su mirada en Luca Onestini tras su ruptura con Santi Burgoa

Casi nadie se esperaba que este fin de semana Alba Carrillo se convirtiera en protagonista de titulares tras conocerse su ruptura con Santi Burgoa. Una noticia que desvelaba ella misma a través de sus redes sociales con una fotografía en la que aparecía de espaldas posando con un vestido morado y con el texto “¡Soltera otra vez!”. Para despejar dudas, unas horas después el periodista Miguel Ángel Nicolás, quien además es un gran amigo de la modelo, traslada un mensaje de esta en Ya es mediodía para evitar los rumores sobre terceras personas «se va a tomar un pequeño break», pronunciaba.

Sin embargo, según han ido pasando las horas ha quedado claro que Alba no tiene intención de volver con el comunicador, con quien ha estado durante los últimos dos años. Este martes ha reaparecido en el plató de Secret Story, su primera vez ante las cámaras tras conocerse su reciente ruptura y la verdad es que ha sorprendido mucho con su aptitud.

Pese a que no se sabe cuándo terminó su historia de amor con Santi, Alba parece tenerlo totalmente superado y es que ha confesado su atracción por un participante del reality de Telecinco. Todo ha comenzado cuando Gianmarco Onestini ha opinado sobre lo que hay entre su hermano, Luca, y Emmy, sentenciando que es que el italiano «no quiere novia» en estos momentos.

«Es una pena muy grande porque a mí Luca Onestini me encanta y ahora estoy soltera, así que si me subís a la casa… Te lo digo de verdad», ha dicho con una sonrisa. Carlos Sobera ha querido saber entonces cómo se encuentra tras su ruptura, a lo que Alba ha parecido demostrar que es un tema que está fuera de su vida, «esto ya fue el fin de semana y ya estoy en otra dimensión, estoy reciclada».

Yo después de mi 854.234 ruptura #SecretCuentaAtras3 pic.twitter.com/HsWva9ZAIM — Secret Story España (@SecretStory_es) September 28, 2021

Viendo un filón en el tema, el vasco ha querido recordarle que la relación entre Luca y su madre, Lucía Pariente, no es la mejor del mundo, pero ella se ha mantenido optimista. «Mi madre se lleva mal con todos mis novios, pues con otro más», ha contestado divertida. Y para demostrar que va muy enserio, Alba Carrillo ha lanzado una propuesta a los directores del programa, hacer una visita a la casa para ver en vivo y en directo al hermano de Gianmarco: «No me importaría nada conocer a Luca y además es que el nombre me encanta», ha comentado, desvelando que «me hubiera encantado estar en la edición».

Una casa cargada de emociones

La casa de Secret Story tiene esta semana una nueva inquilina, Adara Molinero, quien tras pasar las últimas 24 horas en la conocida como White Room escuchando a los concursantes, ha entrado para convivir con ellos durante unos días.

Además de los nervios normales de esta nueva aventura, la joven ha vivido un momento muy emocionante al recordar a Mila Ximénez, quien fuera su amiga y compañera en Gran Hermano VIP. Y es que la casa en la que se graba Secret Story es la misma en la que Molinero vivió junto a la periodista. «No me quiero emocionar, pero me han venido muchos recuerdos de una persona muy especial, que era especial y que sigue siéndolo para mí y que quiero muchísimo, Mila», le ha dicho a Carlos Sobera sin poder contener las lágrimas. «Desde aquí quiero mandar un beso al cielo», seguía la joven, a lo que el presentador aprovechaba para mandarle también a un mensaje a la familia de la que fuera su compañera, «la echamos todos mucho de menos y aprovechamos desde aquí para enviarle un beso muy gordo, porque nunca nos olvidaremos de ella, eso es verdad. Un abrazo para su familia».