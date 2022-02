Bárbara Rey ofrecía este lunes una de sus entrevistas más profundas. Mi casa es la tuya era testigo del testimonio de una vedette que pasó de no tener nada a tenerlo todo. Nacida el 2 de febrero de 1950 en Totana -Murcia-, la artista fue bautizada como María Margarita García, sin embargo, su nombre artístico es cómo la conocemos hoy en día. Desde los 18 años se buscó la vida para poder alcanzar sus sueños, y lo hizo. Comenzó su andadura en el mundo de la belleza y logró representar a España en Miss Mundo, certamen en el que se coló en el ranking de las 15 primeras.

A partir de este momento, Bárbara comienza su andadura en el mundo del cine haciendo su primera película en 1969, convirtiéndose en todo un icono del séptimo arte durante los años 70 y 80. De hecho, llegó a hacer un total de 43 películas. Fue en 1975 cuando dio el salto a la televisión. Su gran éxito llegó después de presentar el programa de variedades Palmarés, de Enrique Maqueda, que la convierte en una de las sex symbol más deseadas del panorama nacional. Durante su entrevista con Bertín, la madre de Sofía Cristo relataba que no todo es oro lo que reluce y, pese a que logró con el tiempo una importante posición económica, llegó a vivir en la calle hasta en tres ocasiones, pero que no se lo contaba «a sus padres para no preocuparles».

La vedette contaba al presentador que era la persona «menos materialista del mundo». Era ahí cuando comenzaba a contar a corazón abierto cómo fue su experencia con Ángel Cristo, el padre de sus dos hijos: Ángel y Sofía. Bárbara Rey encontró el amor en el domador y se casaron en 1980. «Lo dejé todo por él», decía la invitada que cambió de vida para estar junto al empresario. Tanto fue así que vivió durante una larga temporada en una caravana. «Llego a eso porque yo me enamoro totalmente y lo quería muchísimo y me dijo que no podía continuar con mi trabajo. Lo más difícil al principio fue trabajar con los elefantes. Me di un susto de muerte cuando me lo dijeron. El corazón se me salía de la boca cuando me explicaron que iba a ensayar con estos animales. Después, empiezo a trabajar con ellos un día, otro…siempre con nervios y voy viendo cómo son de buenos y bueno, ya… para mi mis elefantas era….», recordaba con nostalgia porque Bárbara Rey se terminó adaptando a este estilo de vida.

Un año después nació su hijo Ángel y dos más tarde, Sofía. Pero lo que no sabía la actriz era cómo iba a terminar su historia de amor. Los problemas de adicción de su marido y los malos tratos hicieron mella en su relación. En 1987 cerraron el circo y en 1989 se separaron.

«¿Por qué os separásteis?», preguntaba Bertín Osborne. Con mucha tristeza, Bárbara se sinceraba. «Por malos tratos desde el principio. Eso mata todo. Físico y psicológico. Muchos…», aseguraba.

Pese a la relación que tuvieron, Bárbara Rey contaba al cantante que ella era consciente de que mucha gente no la entendía en ciertos momentos, ya que le ayudó en varias ocasiones. El 4 de mayo de 2010 Ángel Cristo muere a los 65 años a causa de un paro cardíaco. Sin duda, un complicado momento para la familia que quedó completamente debastada con este desenlace.