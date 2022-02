Así es Ángel Cristo, el hijo más desconocido de Bárbara Rey

Pese a que Bárbara Rey es una de las figuras más conocidas dentro del panorama nacional, algunos miembros de su familia han preferido mantenerse en un segundo plano. Este es el caso de su hijo, Ángel Cristo, que aunque hace una década protagonizó un encontronazo con los medios de comunicación, finalmente optó por la hermeticidad.

Una infancia muy dura

Fue en 1981 cuando la vedette dio a luz a su primer vástago, fruto de su matrimonio con Bárbara Rey. Entre ambos progenitores las cosas parecían ir viento en popa tanto en lo profesional como en lo personal, pero la alegría duró una escasa década, ya que en 1987 Bárbara y Ángel decidieron cerrar el circo. Once años después pusieron fin a su matrimonio, pero no fue hasta que tuvo lugar la muerte del artista circense cuando, tanto sus hijos como su esposa, relataron los duros momentos por los que les hizo pasar el empresario, muy relacionados todos ellos con la violencia y los malos tratos. Y es que, a sus 40 años, podría decirse que Ángel ha vivido todo tipo de peleas de sus padres tanto en televisión como en casa, lo que situaba a él y a su hermana en el punto de mira de la prensa.

¿A qué se dedica el hijo de Bárbara Rey?

Cansado de permanecer en el ojo del huracán, Ángel Jr. puso rumbo a Boston, donde estuvo viviendo hasta cinco años mientras estudiaba el negocio de los conciertos en vivo y el management. Una manera de decir adiós temporalmente al personaje televisivo que giraba en torno a él para cumplir su deseo de ser anónimo, algo que había querido desde que tan solo era un niño, cuando ya sus compañeros le hacían bullying en el colegio por los desnudos de su madre en Interviú.

Aunque su rostro había desaparecido de las parrillas televisivas, durante el pasado mes de septiembre volvió a su país natal para ejercer como perfecto defensor de su hermana en Secret Story. Unas apariciones en prime time que duraron muy poco tiempo, ya que Sofía Cristo fue expulsada del reality por una mala conducta con Miguel Frigenti. No obstante, en ese periodo, Ángel tuvo oportunidad de demostrar que ha estado y estará siempre del lado de su hermana y de su madre. De hecho, no tuvo reparo en pronunciarse cuando se enteró de que la DJ había sido víctima de abusos sexuales cuando tenía cinco años: “Mataría a la persona que abusó de mi hermana, quiero saber quién es, esto no va a quedar así. Tendría que haberla protegido, pero no me enteré”, apuntaba en Lecturas, dejando claro que tenía miedo de que la persona culpable de lo ocurrido tuviera algo que ver con la familia. En el citado medio, también confesó estar muy orgulloso de su hermana por haber salido del mundo de la droga: “Se juntaba con lo peor. He llegado a amenazar a sus amigos para que no la incitaran a drogarse”.

Dentro del ámbito sentimental, pocos son los detalles que se saben sobre la vida sentimental de Ángel Cristo junior. Hace poco más de un año se dio a conocer su separación de la que era su esposa y madre de su hija.