‘Secret Story’ despide a Miguel Frigenti y se ‘olvida’ de su secreto y del de Sofía Cristo

La gala de este jueves ha sido especialmente complicada. Aunque ya no forma parte del elenco de concursantes, Sofía Cristo se ha convertido en una de las protagonista de la noche y es que la dj ha reaparecido después de que el pasado martes fuera expulsada de manera inmediata tras agredir a Miguel Frigenti. Esta noche Sofía se ha sentado junto a Jorge Javier Vázquez para pedir perdón de manera pública. «Estoy aquí para escuchar y pedir perdón. A todo el mundo, sobre todo a la familia de Miguel. Mi comportamiento ha sido vergonzoso y estoy muy arrepentida, no se puede justificar completamente por nada. Pido perdón a todo el mundo que ha tenido que ver esas imágenes y os doy las gracias por dejarme estar aquí», ha dicho.

Tras unos días para recapacitar, la hija de Bárbara Rey le ha pedido perdón al que era su compañero y también al programa, al que ha pedido una segunda oportunidad para poder demostrar que ella «no es así». Sin embargo, todavía no ha obtenido respuesta.

Una nueva expulsión

A pesar de las bonitas palabras de Sofía, los concursantes tenían la mente puesta en la nominación de esa noche, que estaba entre Sandra Pica y Miguel Frigenti. Un cara a cara de lo más igualado que ha terminado con la expulsión del periodista, nada conforme con la decisión del público: «creo que no era mi momento de salir», ha dicho muy emocionado.

El colaborador de Sálvame ha hecho esfuerzos para retener las lágrimas y es que Secret Story era una gran ilusión para él. «Necesitaba vivir esto como agua de mayo. He sido muy feliz», ha seguido contando, para después reconocer que aunque a veces su carácter no es el más conciliador de todos, no quería herir a sus compañeros: «no he hecho nada con la intención de hacer daño a nadie».

A pesar de sus palabras, el comunicador se ha tenido que enfrentar en plató

Y mientras que Sandra pica se ha liberado de Frigenti, con el que ha tenido más de un roce, José Antonio Canales lo ha hecho de un secreto que pensaba nadie sabía: su soltería. Se lo ha comunicado durante una visita que le ha hecho su amigo y defensor, que le ha querido tranquilizar: «fuera ya se ha enterado la gente que no estás con Isabel, pero todo está bien, confía en mí. Quiero que seas tú mismo, que no tenemos que ocultar nada».

¿Y los secretos de Sofía y Miguel?

Esa es la pregunta que se han hecho decenas de seguidores del reality en las redes sociales al ver que iban pasando las horas y el programa no animaba ni la músico ni al periodista a que desvelaran sus secretos. Algo que quizás forme parte de la estrategia de la organización ahora que este jueves Secret Story tiene una nueva concursante, Adara Molinero, pues al seguir manteniendo los secretos el suyo puede pasar desapercibido.