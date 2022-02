Los complicados temas a los que se enfrentará Bárbara Rey como invitada de ‘Mi casa es la tuya’

Mi casa es la tuya ha vuelto a la parrilla de Telecinco. En un intento por reinventarse, el programa dirigido por Bertín Osborne ha dado un giro de 180 grados en su mecánica habitual para incluir a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional como invitados. Habiendo dejado el listón muy alto en su primera entrega de la mano de Ana Obregón, el presentador ha querido contar en el segundo programa con otra de las grandes celebrities de nuestro país.

Esta es nada más y nada menos que Bárbara Rey. Aprovechando la inauguración del espacio, Telecinco emitió el tráiler del programa que tendrá lugar el próximo lunes 28 de febrero a las 22:00 horas. Desde la cadena se aseguró que esta sería la entrevista más sincera de la vedette, ya que hablará sin tapujos de algunos de los temas más complicados de su vida, entre los que están la adicción a las drogas que tuvo su hija y los malos tratos sufridos por parte de Ángel Cristo: “¿Tú sabes lo que he aguantado yo a mi marido? Otra entra al circo y se sale”, explicaba Bárbara. Entre tanto, Sofía Cristo también expresa su punto de vista acerca de la ruptura de sus padres: “Mi padre nos dejó con una mano delante y otra detrás. Yo le he perdonado pero… Yo tenía ese miedo de ‘¿Pasará algo algún día?, ¿Va a hacer algo a mi madre? ¿La va a matar? ¿Qué va a pasar?’”, se sincera, sin olvidar todo el daño que les causó tanto a ella como a Rey el artista circense.

Pero no todo serán momentos tristes durante la entrevista, y en un primer momento también aparecerán Sofía Cristo y Bárbara Rey poniendo rumbo al encuentro con Bertín. Durante el camino, madre e hija conversan sobre el atractivo del presentador: “Bertín mola a todo el mundo”, aseguraba la colaboradora de Sábado Deluxe, mientras que la exconcursante de Secret Story lanza un dardo directo a Bigote Arrocet: “La verdad es que está mejor que las últimas cosas que te has buscado”. Pero sus ataques hacia el ex de María Teresa Campos no quedan ahí, y durante la comida con Osborne, la DJ no ha tenido reparo en volver a arremeter contra él: “Considero que no ha jugado limpio”, zanja. Un momento en el que la vedette hace alusión a su mala suerte dentro del ámbito sentimental: “A mí me dejan siempre”, le confiesa a Bertín entre risas.

Dentro del programa dedicado a Bárbara Rey tampoco faltarán las sorpresas. Chelo García Cortés será la invitada de honor en la comida protagonizada por el presentador y la de Totana, una oportunidad en la que ha podido desvelar lo que le supuso admitir por primera vez a sus familiares el hecho de haber mantenido relaciones con una mujer. No obstante, también habrá momentos de asombro para el presentador. Y es que, según se ha podido ver en el avance, mientras el cantante mantiene una charla animada con la de Totana, aparece su hija junto a Sofía Cristo para animar una velada de lo más interesante.