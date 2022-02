Hace algunos días, se conoció la noticia de que la Junta de Andalucía le había otorgado a María Teresa Campos un premio por su trayectoria como periodista. Ella misma entraba por teléfono en Sálvame y expresaba la emoción que siente por este reconocimiento, a la vez que recalcaba que no tenía intención de retirarse y que echaba de menos su trabajo. Sin embargo, su hija Terelu Campos ha expresado que quizás había llegado el momento de pensar en dar un paso atrás.

Así lo expresaba en el blog que tiene en la revista Lecturas, en el que enumeraba además el número de galardones que ha atesorado la comunicadora a lo largo de su carrera: “mi madre tiene la Medalla de Andalucía, la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, dos premios Ondas”, declaraba la colaboradora. Una trayectoria impecable que la ha llevado a ser una de las figuras más destacadas de la escena periodística de nuestro país.

Sin embargo, a sus ya ochenta años, es probable que sea hora de tomarse un descanso: “creo que es el momento de que recoja el reconocimiento al esfuerzo y al compromiso y lealtad que ha tenido hacia su trabajo. Sé que ella solo quiere trabajar y sé también por qué lo quiere. Ella no sabe hacer otra cosa más que trabajar, porque pertenece a una generación que no sabe lo que es un hobby. No sabe lo que es una jubilación, porque, al igual que el resto de su generación, quiere morir con las botas puestas”, expresaba Terelu en su blog de la revista.

La colaboradora de Mediaset revelaba que siempre intenta que su madre se tome las cosas con más calma y espera que, poco a poco, comprenda que es momento de parar: “intento cada día que disfrute de la tranquilidad que se ha ganado con más de sesenta años de trabajo. Espero que poco a poco se vaya relajando y vaya comprendiendo, por su bien y su felicidad, que es el momento de parar”, ha recalcado Terelu.

Unas palabras ante las que, sin embargo, María Teresa Campos ha preferido guardar silencio. La comunicadora se ha mostrado reacia a hablar con los periodistas que esperaban a las puertas de su nueva residencia. Acompañada de Gustavo y vestida con un llamativo traje de chaqueta en color fucsia, María Teresa Campos ha evitado pronunciarse. La presentadora ha dicho que está bien, pero tenía prisa por marcharse: “estoy bien, pero tengo que irme corriendo. Voy a lo de Bertín”, ha dicho.

Sobre las declaraciones de Terelu Campos, la veterana comunicadora ha optado por evitar el tema: “no tengo ni idea de lo que haya dicho mi hija Terelu. No tengo ni idea”, ha sentenciado antes de marcharse lo más rápido posible para no tener que contestar a más preguntas al respecto.