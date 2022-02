La diadema del 2000 que María Pombo ha vuelto a poner de moda

Las modas siempre vuelven, y si no que se lo digan a María Pombo. La empresaria se ha coronado como uno de los rostros más influyentes de nuestro país en los últimos años gracias al contenido que proporciona en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Con más de dos millones de seguidores, la esposa de Pablo Castellano ha querido aprovechar su tirón mediático para devolver a la actualidad un accesorio que fue clave a finales de los 90’s y comienzos de los 2000.

Este complemento tan popular hace más de dos décadas es nada más y nada menos que la diadema elástica en forma de zigzag. Era prácticamente imposible no encontrar a una millenial con este adorno entre su pelo, y a día de hoy podía convertirse en un objeto de gran reclamo para influencers y para rostros conocidos de la mano de María Pombo, que ha aprovechado para rescatar del “baúl de los recuerdos” la diadema que se convirtió en el must have de su tocador durante su juventud.

Era hace tan solo unos días cuando la hermana pequeña de las Pombo conseguía transportarnos a los años 2000 a través de sus stories, sacando a la luz una retahíla de imágenes inéditas de su infancia en las que muchas de ellas la diadema de zigzag era la gran protagonista. Y no es para menos, ya que este accesorio tiene la capacidad de hacer que un día en el que tu pelo parezca rebelde se convierta en uno ideal. Esta diadema es apta tanto para días de playa, de clase o incluso de ocio, y María la convirtió en su mejor aliada en algunos de los momentos más importantes de su vida. De hecho, este accesorio le recuerda a su estancia en Canadá con tan solo 16 años, motivo por el cual ha querido hacerse con una más actual y añadirla a su rutina diaria: “Me acabo de comprar esta diadema… ¿Os acordáis? Os juro que cuando tenía 15/16 años NO ME LA QUITABA. Vamos a ver cómo me queda ahora…”, desvelaba la empresaria en sus stories de Instagram haciendo alusión a un diseño de You are The Princess, disponible en Primor por tan solo 1€. ¿Habrá empleado alguna técnica más novedosa para engancharlo a su pelo?

Aunque todas teníamos bastante claro que esta diadema de efecto cascada era cosa del pasado, lo cierto es que en Inditex ya habían hecho varios intentos por devolverla al mundo actual. Fue en 2017 cuando Zara rescató este accesorio y lo introdujo dentro de su página web, pasando un poco desapercibido. Por su parte, Bella Hadid hizo uso de ella en 2018 cuando se subió a la pasarela para lucir un diseño de Prabal Gurung. Y sin necesidad de echar la vista tan atrás tenemos el ejemplo de la serie Euphoria, la cual ha triunfado gracias a su temática vintage en la que no podían faltar estas coronas en zigzag.