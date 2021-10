Secret Story continúa su curso y en la noche del domingo se han revelado las historias más ocultas de tres de sus concursantes. Una extremaunción, una infidelidad y un encuentro sexual en el lugar más inesperado que han sorprendido a todos. Sofía Cristo y Miguel Frigenti ya están fuera de la casa de los secretos de Telecinco. Unos días después de sus respectivas salidas, Secret Story desveló que es lo que ocultaban no solo los dos últimos concursantes en ser expulsados sino también Adara, la última en entrar.

La hija de Bárbara Rey ha sorprendido a todos al revelar que ha mantenido una relación con una mujer casada que, a fecha de hoy, sigue con su marido. «Hace unos años tengo un flechazo con una persona que tiene su pareja, tiene un niño, nos pillamos y no llega a pasar nada. Su marido se entera del comienzo de romance y a lo largo de los años no nos volvemos a ver y hace no mucho tiempo nos volvemos a reencontrar». Sofía reveló que tras mucho tiempo apenas sin contacto, se reencontraron. «En ese momento nos damos un beso y sentí que estaba en casa. Es muy bonito. Las dos nos enganchamos y pasó de ser una aventura a algo más. Se vuelve a destapar toda la historia, ella no estaba enamorada, esto duró unos meses y, al final, se descubre todo el pastel y ella se supone que lo iba a dejar todo por mí, hasta que en el confinamiento la dejo e intento rehacer mi vida».

Miguel Frigenti, por su parte, confesó haber recibido la extremaunción. «Mi madre tuvo un embarazo complicado, yo venía con una melliza que no llegó a nacer y, aunque suene un poco a coña, tuve un problema por el cual no me llegaba el oxígeno al cerebro. Estuve dos días muy mal, los médicos llegaron a decirle a mi madre que no iba a salir adelante. Entonces fue el cura al hospital de Talavera de la Reina a darme la extremaunción y al tercer día los médicos fliparon porque fui respondiendo al tratamiento, se me empezó a oxigenar la sangre y el cerebro y salí adelante, así que soy un superviviente».

Adara acaba de entrar a concursar, pero su secreto también ha salido a la luz, haciendo reaccionar a Gianmarco, su exnovio. La ganadora de GHVIP confesó que su secreto no puede molestar a nadie y reveló que es que tuvo sexo en un tanatorio. Sus palabras pillaron por sorpresa a todos, incluso al italiano del que tan enamorada estuvo hace unos años, y él no ocultó su desagrado, asegurando que eso de lo que hablaba su exnovia no tenía nada que ver con él. «Me parece horrible. Es un secreto que sabía, pero he dicho que yo no porque es algo que no me da ni morbo ni nada. Yo estaría mal, por este tipo de cosas tengo máximo respeto y no podría hacer algo».