Gianmarco Onestini ha aterrizado en la realidad. Han pasado ya unas semanas desde que el italiano ha dejado atrás su paso por el concurso de ‘Superivientes’. ‘Reality’ en el que ha logrado llegar hasta la segunda posición, ya que Olga Moreno -mujer de Antonio David Flores- se alzó con el premio. Tras su paso por el formato de superviviencia, el ‘influencer’ ha retomado su rutina y compromisos profesionales y, este jueves ha sido uno de los invitados a la Gala Global Gift celebrada en Marbella -Málaga-.

En su llegada ha atendido a los medios allí presentes y ha tenido que hacer frente a los rumores sobre un supuesto romance entre su hermano Luca y la que fue su compañera en el programa, Alexia Rivas. “Les han relacionado, pero no hay ningún tipo de relación. Se conocerán, pero ahora no son nada. Alexia es una gran persona y nada más”, ha dicho muy sincero.

También ha confesado que sigue manteniendo contacto con algunos de los participantes de esta edición 2021. “Ahora aquí fuera he estado también con Valeria, por lo tanto, las amistades se han mantenido. Con Valeria estoy aquí también esta noche, por lo tanto, estoy contento de que aparte de en el concurso también podamos estar juntos a nivel sincero de amistad”, ha explicado. Además, ha revelado que no ha visto a Olga Moreno. “Yo a Olga no la he visto, no tengo tampoco muchas ganas de verla y prefiero disfrutar de estas cosas, que ella disfrute de las suyas, pero no me ha gustado como se ha portado conmigo. Ahora estamos aquí por otra cosa”, ha dicho.

Para la ocasión, la expareja de Adara Molinero ha apostado por un traje de dos piezas formado por una blazer entallada azul marino con solapas negras satinadas, camisa blanca y pantalones a juego. Además de zanjar los rumores de un posible noviazgo entre su hermano y Alexia Rivas, ha dado a conocer que en estos momentos su corazón, no está ocupado y que, por lo tanto, sigue estando abierto al amor. “Todavía el amor no ha llegado, esperemos que llegue lo antes posible, pero todavía no, soltero solterín”, ha dicho con una sonrisa y ese toque de humor que tanto le caracteriza.

Sobre el evento al que ha acudido se ha mostrado emocionado y orgulloso. “Gala importante, súper contento de estar aquí y sobre todo por participar en un evento tan importante desde el punto de vista también de la solidaridad, por lo tanto, contento y orgulloso de participar en este evento”, ha comentado a los reporteros para luego dar a conocer cómo está pasando el verano. “El verano lo estoy pasando muy bien. Mi primera vez en Marbella, por lo tanto, emociones nuevas, es muy bonito estar aquí en Marbella y nada, ahora a disfrutar y a descansar, que después de la aventura en Supervivientes, ahora necesitamos un poquito de descanso para estar bien”, ha revelado.