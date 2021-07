Supervivientes | Olga se mide con Melyssa y Gianmarco para convertirse en el gran ganador

Este viernes han quedado atrás meses de hambre, soledad, angustia y sufrimiento, pero también de amistad, cooperación, retos y superaciones. ‘Supervivientes 2021’ ha llegado a su fin y Carlos Sobera, ante la ausencia de Jorge Javier Vázquez, que tenía un compromiso profesional, ha sido el maestro de ceremonias. Desde el momento uno, el presentador ha demostrado que estaba listo para tomar el relevo al catalán, quien hasta esta noche había sido el encargado de presentar la gala final, algo que llevaba haciendo de manera ininterrumpida durante 7 años.

Los cuatro finalistas, Gianmarco, Olga Moreno, Lola y Melyssa han llegado a plató en una limusina blanca, con el pelo limpio y concentrados para darlo todo en los últimos retos del reality. Pero antes de hacer su entrada triunfal, cada una ha dedicado unas palabras a las cámaras. «Estoy un poco asustada, la primera vez que salí nominada fue con Olga y me fui al Palafito», ha empezado diciendo Lola, que ha asegurado que «no pierdo la esperanza, estoy súper contenta. Agradecer que me hayáis dejado tanto tiempo y llegar a la final. Es verdad que salí la prima. En ese palafito luché hasta el final, me gustaría vivir esta experiencia. Ha sido increíble. Me siento ganadora por todo lo que he conseguido».



Por su parte, Olga ha reconocido que está «contenta y feliz de haber llegado donde he llegado. Me considero campeona y cualquiera de las dos creo que nos lo merecemos estemos en la final o no. Cualquiera de nosotras nos merecemos llegar a la final, creo que he luchado, he sido superviviente, he sido compañera. Si el público quiere que esté en la final me voy a alegrar y si no, no pasa nada, porque me he llevado una lección de vida. Gracias a todo el mundo por haberme hecho llegar hasta aquí», ha dicho.

Un guiño a Jorge Javier Vázquez

Tras la llegada a plató de Lara Álvarez, increíble con un vestido blanco con aperturas laterales que resaltaba su bronceado, la pareja de presentadores ha querido mandarle un mensaje a Jorge Javier Vázquez. «Después de acabar la función, Jorge en el hotel, seguro que estará apenado por no estar aquí. Esto lo presentamos en tu honor, por y para ti, compañero. Disfrútalo», ha dicho Sobera mirando a cámara, consciente de que a él le hubiera encantado estar ahí esta noche y gritar por todo lo alto el nombre del ganador de ‘Supervivientes 2021’.

Aunque ya están en casa, o muy cerca de regresar a sus hogares, el programa ha vuelto a Honduras, donde se han podido ver las últimas palabras de Olga Moreno. Tras semanas de silencio, Olga Moreno rompió a llorar en las playas caribeñas, desahogándose al hablar sobre los problemas que hay en la familia. «Hemos sufrido tanto para que esos niños estén bien», dice entre lágrimas. Sin duda, la experiencia les ha dado mucho y les ha permitido reflexionar como nunca.

Olga, a la gran final

El primer gran momento de la noche ha llegado con la expulsión de una de las nominadas: Lola u Olga. Finalmente, el público ha decidido que la que debía seguir en el concurso era la malagueña, que por su cara no se lo esperaba. «Qué fuerte», ha dicho la mujer de Antonio David Flores tras escuchar su nombre, «muchas gracias a todos. Eres una campeona, Lola».

Ya junto a sus otros dos compañeros finalistas, Gianmarco y Melyssa, la malagueña ha tenido que enfrentarse al primer juego de la noche, en el que tenían que subir por una gran cuesta, colocando las piezas de un puzle y coger una antorcha.

Los dos primeros en alcanzar la cima irían directamente al segundo juego. El primer clasificado ha sido Gianmarco, que ha sacado bastante ventaja a sus compañeras a las que los peldaños se les han atragantado. Finalmente, tras unos instantes de muchísima emoción, ha ganado Melyssa, que en la cima se ha abrazo con su compañero. Sin embargo, no todo estaba perdido para la malagueña, que aún tenía que esperar al televoto para saber si seguía en el concurso.

Gianmarco, primer finalista de la noche

La segunda prueba de la noche ha tenido como protagonistas a Gianmarco y Melyssa, que se han metido en un tanque con agua para enfrentarse a la prueba de apnea. A pesar de que el italiano es casi un experto en la materia, la catalana iba muy concentrada. Pero no ha podido ser y es que a Melyssa se le ha metido agua en la nariz, haciendo ganador a su compañero.

El televoto se ha convertido entonces en el último recurso de Melyssa y Olga, que han pasado a estar en manos de la audiencia.

Tras librarse de tener que ser elegido por el publico, Onestini ha podido reunirse con padre, con quien se ha fundido en un larguísimo abrazo.