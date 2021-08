El mes de agosto es el de las vacaciones en gran parte de los programas televisivos, pero no por eso se descuidan los detalles de lo que será la nueva temporada de los mismos. A partir de septiembre vuelve la normalidad para todos, incluida Susanna Griso, que tras unas largas y merecidas vacaciones volverá a ponerse a los mandos de ‘Espejo Público’.

La conocida como ‘vuelta al cole’ significa poner en marcha novedades que sigan fidelizando a la audiencia y que renueven el magacín. Entre ellas podría estar fraguándose un auténtico bombazo, el fichaje de Olga Moreno como colaboradora del magacín. De producirse sería todo un golpe de efecto ya que su nombre es uno de los más potentes de la industria televisiva actualmente, sobre todo después de ganar ‘Supervivientes 2021’. Sin embargo, se trata también de una reciente protagonista de la cadena rival, Telecinco. ¿Cómo se gestionaría eso?

El revuelo organizado ha sido tal que Susanna Griso ha aprovechado su presencia en un acto público en el Festival Starlite de Marbella para valorar las posibilidades de que la mujer de Antonio David Flores se una a su elenco de tertulianos, entre los que ya figuran rostros conocidos como Francisco Rivera.

Susanna Griso ha zanjado todos los rumores con mucha contundencia asegurando que «yo creo que Olga Moreno es más personaje de la cadena de la competencia, no le veo encaje por el tipo de programación de Antena 3». Además, evita posicionarse sobre el conflicto que mantiene con Rocío Carrasco: «Yo no tomo partido ahí, no tengo vela en ese entierro», sentencia. Más claro, agua. Las únicas modificaciones que de momento parece se implementarán en ‘Espejo Público’ son «cambios visuales’, según ha indicado su conductora.

Así las cosas, Olga Moreno no fichará por el programa de Antena 3. No obstante, Susanna Griso sí que ha sufrido este verano la sensible pérdida de uno de sus colaboradores de confianza. Es el caso de Alfonso Egea, que ha decidido aceptar la oferta de ‘Unicorn Content’ (la productora de Ana Rosa Quintana y responsable de otros espacios de Telecinco y Cuatro) para incorporarse a la vuelta de las vacaciones. Toda una partida de ajedrez entre las reinas de las mañanas.

Otro de los asuntos propios que le tocó tratar a la catalana durante su presencia en el festival marbellí fue el de su separación. El pasado mes de diciembre, Griso anunciaba que su marido, Carles Torras, y ella habían decidido separar sus caminos tras 23 años de matrimonio. Ahora, ha pasado el tiempo suficiente para que hayan aprendido a sobrellevar esta nueva situación. La pregunta es, ¿cómo lo están llevando sus hijas? La presentadora responde: «Bien, muy bien, con muy buena relación y disfrutando del verano al máximo. Tenemos muy buena relación y ellos no lo están acusando nada».

Cabe destacar que Susanna Griso y Carles Torras eran una de las parejas más estables del mundo de la comunicación. Sus caminos se encontraron en la radio, pero la televisión ha sido el medio que les ha llevado a lo más alto. Mientras que la presentadora se ha consagrado con el mencionado ‘Espejo Público’, mientras que su exmarido ha tenido el rol de director de programas de éxito como ‘Caiga quien caiga’; ‘Conexión Samantha’; ‘Hay una cosa que te quiero decir’ o ‘Supervivientes: El Debate’. Desde hace cuatro años ejerce de director de contenidos de la productora Magnolia, y dirigió a Susanna en el programa ‘Dos días y una noche’.