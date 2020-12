Hace solo dos años que consiguió cumplir su sueño de convertirse en mamá de familia numerosa. Estaba feliz después de un largo proceso de adopción en Costa de Marfil, donde había nacido su hija pequeña. Parecía que nada podía empañar esta felicidad, pero el 2020 no cierra con buenas noticias para Susanna Griso. Según publica la revista Semana, la periodista y su marido, Carles Torras, han decidido poner fin a 23 años de matrimonio. Y lo han hecho de mutuo acuerdo y con la discreción que siempre les ha caracterizado. Según señala la publicación citando fuentes cercanas a la pareja, el motivo de su ruptura ha sido el desgaste de la convivencia y confirma que Torras ya ha abandonado el domicilio conyugal.

Hace unos días nada hacía presagiar su ruptura. Griso se lanzó a contar cómo había sido su pedida de mano, después de emitir un entrañable video en el que un pasajero le pedía matrimonio a su novia dentro de un avión. Algo que tenía en común con los protagonistas de la noticia, de ahí que no tuviera reparos en recordar cómo sucedió, también, «a varios metros de altura». Todo fue sencillo e inesperado, sin florituras ni novio de rodillas: «No recuerdo si me lo pidió él o se lo pedí yo, pero no fue una pedida de mano como tal, lo hablamos cuando volvíamos de Nevada».

Recordar este ‘momentazo’ dio paso a otro. Susanna se encontraba cómoda desvelando estos detalles de su historia de amor y también relató cómo había sido el primer beso con su marido. «Fue en una fiesta de disfraces, él iba de monaguillo y yo iba de hindú. Fue en un lento, esto es muy antiguo. Somos unos clásicos», explicaba entre carcajadas. Y admitía que era algo que ni siquiera sabían sus hijos. A lo largo de estas dos décadas de matrimonio, Susanna y Carles han tenido tres hijos, Jan, Mireia y la pequeña Dorcette, a la que adoptaron hace solo dos años.

A pesar de la discreción que siempre les ha caracterizado, Susanna Griso ya había contado cómo conoció a su marido cuando ambos trabajaban en Catalunya Radio. Y lo hizo durante una de sus intervenciones en ‘El Hormiguero’: «Él entraba con un casco y unas camperas y no sé, me gustó…A este chico le tengo que conocer, pensé», relataba a Pablo Motos. «Recuerdo un día que salimos todo el equipo y empezamos a hablar, no coincidíamos en nada, no había ni un punto de coincidencia en nuestras vidas, pero había algo».

Ese ‘algo’ se tradujo en una historia de amor que ha durado 23 años. Ni siquiera sus diferencias políticas, como ella misma admitía hace años en una entrevista, fue un punto de fricción entre ellos. Todo lo contrario, la periodista explicaba que habían conseguido educar a sus hijos en la diversidad y en armonía. Pero ha habido un desgaste, y como explica Semana, la decisión de separarse es «irrevocable». Pero mantienen una relación cordial.

La noticia ha sorprendido. Susanna Griso y Carles Torras eran una de las parejas más estables del mundo de la comunicación. Sus caminos se encontraron en la radio, pero la televisión ha sido el medio que les ha llevado a lo más alto. Mientras que la presentadora se ha consagrado conduciendo ‘Espejo Público’, su marido ha ejercido como director de programas de éxito como ‘Caiga quien caiga’; ‘Conexión Samantha’; ‘Hay una cosa que te quiero decir’ o ‘Supervivientes: El Debate’. Desde hace cuatro años ejerce de director de contenidos de la productora Magnolia, y dirigió a Susanna en el programa ‘Dos días y una noche’.