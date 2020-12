Hay veces que la televisión nos regala momentos íntimos maravillosos. Susanna Griso ha sido la protagonista de uno de los últimos, este mismo jueves, durante su programa, ‘Espejo Público’. Allí se ha animado a contar algunos detalles de uno de los momentos más ilusionantes de su vida: su pedida de mano. Ha sido a raíz de la entrada de un vídeo en el que un pasajero le pedía matrimonio a su novia dentro de un avión y en pleno viaje.

La catalana ha sorprendido a todos al asegurar que su marido, Carles Torras, y ella se comprometieron también «a varios metros de altura». Griso ha confesado que no fue nada pomposo ni grandioso sino algo más sencillo e inesperado: «No recuerdo si me lo pidió él o se lo pedí yo… pero «no fue una pedida como tal, lo hablamos cuando volvíamos de Nevada». Después llegaría la boda, celebrada en 1997, donde se juraron amor eterno.

También ha querido contar cómo fue el siempre especial primer beso de la pareja: «Fue en una fiesta de disfraces, él iba de monaguillo y yo iba de hindú,… fue en un lento, esto es muy antiguo… somos unos clásicos… ni siquiera se lo había contado a mis hijos».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susanna Griso (@susannagrisooficial)

Susanna Griso y Carles Torras forman una de las parejas más estables del mundo de la comunicación porque ambos comparten profesión. Se conocieron cuando trabajaban juntos en Catalunya Radio. En alguna ocasión, la presentadora ha hablado de cómo se fijó en él: «Carles entraba con un casco y unas camperas y no sé, me gustó… A este chico le tengo que conocer, pensé. Recuerdo un día que salimos todo el equipo y empezamos a hablar y no coincidíamos en nada, no había ni un punto de coincidencia en nuestras vidas, pero algo había…». Carles Torras no es tan mediático como su esposa pero tiene un amplio bagaje profesional. Ha dirigido programas como ‘Caiga quien caiga’; ‘Conexión Samanta’; ‘Hay una cosa que te quiero decir’ o ‘El debate de Supervivientes’.

Hablando de pocas cosas en común, hay un punto que siempre ha sido de desacuerdo constante para la pareja, la política. En una entrevista con ‘Diez Minutos’, Griso hablaba de ello: «Una de las cosas que llevo mal es que estoy casada con una persona que en lo ideológico y político está muy alejado de como yo pienso. Siempre ha sido así». ¿Ha supuesto esto un distanciamiento entre ellos? «Al revés, ha sido estimulante en el sentido de que hemos discutido mucho, lo que hace reír a nuestros hijos. Desde fuera no resulta comprensible que dos personas puedan tener posturas ideológicas distintas, políticas equidistantes, y a la vez compartir una vida en pareja y criar hijos en armonía», declaraba la catalana.

La familia idílica de Susanna Griso

Compartir una vida y criar hijos en armonía. Precisamente eso es lo que han hecho la comunicadora y Carles Torras. En estos veintitrés años de matrimonio han tenido tres hijos: Jan, de 17 años, Mireia, de 14 y Dorcette, de 6, la niña africana que adoptaron en 2018 en Costa de Marfil.

Adoptar a su pequeña no fue nada sencillo. Susanna Griso lo definió como «un proceso desesperante. Son países con muchas dificultades. Por ejemplo en mi caso yo pillé una guerra civil, muchos cambios de Gobierno, todo eso te va retrasando. Cuando ya lo ves cerca, cuando te dicen que en febrero ya puedes ir a buscar a tu niña y de repente te cierran las fronteras y te encuentras en una situación como esta, es tremendo», contó en su programa.