Sofía Cristo ha sido una de las participantes estrella de Secret Story. Formato del que fue expulsada hace tan solo unos días por agredir a Miguel Frigenti en pleno directo durante la emisión de la gala. Durante su breve, pero intenso paso por el citado formato, la DJ hizo una reveladora confesión en la línea de la vida. “Estamos viviendo con mi madre en la casa y en ese salón naranja, un día una persona, no puedo decir quién ni lo voy a decir nunca, con 5 años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no sabía qua era eso hasta que fui creciendo. Nunca fui consciente de si eso me ha podido afectar hasta que he sido más mayor. Nunca se lo conté a mi madre ni a mi hermano, porque es una persona muy allegada a nosotros», reveló dejando completamente rota a Bárbara Rey que no dejaba de repetir entre lágrimas: “¡Lo siento hija mía! ¿Por qué no me lo dijiste, vida mía?”. Tras su salida de la casa Sofía Cristo ha hablado con los micrófonos de Gtres y ha revelado en qué punto se encuentra tras su confesión más difícil, ya que ha tenido que ocultarla durante muchos años.

Mis primeras horas han sido muy intensas y durante los primeros días lo pase muy mal”, ha empezado diciendo con semblante serio. Algo más relajada, también ha explicado que cuando contó públicamente ese episodio de su vida fue “muy duro”. “Todavía no soy consciente de la repercusión que ha tenido fuera porque de verdad, no he visto nada. Solamente me han dicho que fue un shock para muchísima gente. Y nada, ese es un ciclo que yo tenía que cerrar del todo. Ahora tirar para adelante…”, ha comentado Sofía.

Cristo ha hecho gala de su entereza y ha dicho que se encuentra en un momento “feliz” de su vida y que sabe “cómo afrontar las cosas”. Después, ha revelado que tras dar a conocer su testimonio “he recibido algunos mensajes de gente que ha podido avanzar y contarlo”.

Sobre la reacción de su madre y cómo se encuentra, Sofía Cristo ha dicho que “tenemos una conversación pendiente y por teléfono la verdad que no… -explica sobre la llamada que tuvieron mientras estaba participando en el programa de Telecinco-“. “Hay cosas que es que no hay ni que explicar…”, ha añadido.

Por otro lado, la hija de la vedette ha dejado claro que no va a revelar el nombre de la persona que abuso de ella porque haría mucho daño a su familia. “Es algo que me guardo para mí. Es una persona que ya no…”, ha dicho segura.

Sin ir más lejos, hace unas semanas Bárbara Rey se sentó en Sábado Deluxe y mirando a cámara lanzó un demoledor mensaje. «Seas hombre o mujer, me da lo mismo… yo no sé quién eres, pero te juro por mi vida que si tú estás vivo o viva lo vas a pagar. No habrá sitio donde puedas meterte o esconderte que yo te encontraré. Si estás vivo suerte tienes de que yo no lo supe en su momento porque estarías muerto y te digo de verdad, que si te encuentro yo no te voy a hacer daño porque yo tengo otra forma de ver y veo como es mi hija, pero pagarás las consecuencias. Esto no solamente se lo has hecho a mi hija, esto se lo habrás hecho a muchísimos hijos de muchos que no lo saben y, quiero de verdad, que lo pagues. Más cuenta te tiene estar muerto», expresó entre lágrimas.