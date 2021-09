Sofía Cristo ha vuelto a primera plana mediática al convertirse en una de las concursantes de ‘Secret Story’. Esta semana, la hija de Bárbara Rey ha sorprendido con unas duras declaraciones sobre su infancia. La DJ ha sido la primera en enfrentarse a la famosa ‘línea de la vida’. “Mis recuerdos empiezan a los 5 años. Recuerdo tener siempre muchísimo miedo por los malos tratos… Yo tenía buena relación con mi padre, pero recuerdo ver malos trato en una casa porque siempre pensábamos que la iba a matar. Para mí es una liberación que se separen», contó visiblemente nerviosa.

«Estamos viviendo con mi madre en la casa y en ese salón naranja, un día una persona, no puedo decir quién ni lo voy a decir nunca, con 5 años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no sabía qua era eso hasta que fui creciendo. Nunca fui consciente de si eso me ha podido afectar hasta que he sido más mayor. Nunca se lo conté a mi madre ni a mi hermano, porque es una persona muy allegada a nosotros”, reveló. Palabras que provocaron el llano de Bárbara Rey que en esos momentos se encontraba en el plató. «¡Lo siento hija mía! ¿Por qué no me lo dijiste, vida mía?», le preguntó con preocupación la artista.

Lejos quedaba esa imagen de armonía y felicidad que transmitía la familia en los posados que hacían ante los medios de comunicación. Ángel Cristo, tenía problemas psicológicos y adictivos, que fueron determinantes en su relación con su mujer y sus hijos. Así, la infancia y la adolescencia de Sofía Cristo estuvieron marcadas por la situación que tenía con su progenitor.

Por otro lado, su hermano Ángel, que siempre ha mentenido una vida privada alejada del foco mediático, acudió a ‘Sábado Deluxe’ para apoyar a su hermana. Además, también relató que se siente muy orgulloso de Sofía y en la mujer en la que se ha convertido.

En varias ocasiones, la hija de la vedette ha confesado cómo fue también su adolescencia, donde la droga casi termina con su vida. Sin embargo, pudo salir de ese oscuro pozo y pidió ayuda para poder comenzar de cero y perseguir sus sueños, esos que cada día va logrando con mucho esfuerzo y trabajo.

Pese a los duros episodios que vivió, hoy en día Sofía Cristo es una mujer renovada y se encuentra en “el mejor momento de su vida y feliz”. Además, cuenta con el apoyo incondicional de su madre, Bárbara Rey, con quien tiene una relación excelente.