Este sábado en ‘Viva la Vida’ ha salido a la luz una información que ha puesto en el ojo del huracán a Luis Rollán y a Sofía Cristo. Ha sido Emma García, quien ha preguntado directamente al colaborador si quería hablar sobre ello. “Tengo el teléfono que me va a explotar y a muchísima gente preocupada”, ha comenzado diciendo el tertuliano. “Mi familia sí que lo sabe, pero claro el resto de la gente no. Si te soy totalmente honesto no iba a contar nada, pero como sé por dónde viene la historia y creo que se está haciendo cierto daño… No me gusta que se especule y voy a revelar lo que yo considere”, ha añadido con cierto misterio.

“Yo me separo hace dos años y es cierto que tengo esa espinita con el tema de la paternidad y entonces es un tema que siempre ha estado ahí. Estuve con temas de papeleos para ser padre y adoptar. A todo esto se le une la pandemia y desde hace un año y pico lo he hablado con Sofía Cristo. Entonces nos juntamos dos personas que nos queremos mucho y se crea un proyecto. Es verdad que a día de hoy hemos estado en clínicas, hemos estado tratando el tema e investigando”, ha confesado Luis. Instantes después, la hija de Bárbara Rey ha sido vista por las calles de Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo)

“Es que yo normalmente no hablo de mi intimidad ni de mis cosas privadas así, entonces…”, ha explicado a la agencia Gtres. Después, ha añadido que “de verdad que muchas veces hablo de mis cosas sin problema, pero hay otras cosas que creo que pertenecen a una parcela más íntima y que no tengo problema en hablarlas o no pero me parece desmesurado de la forma que ha pasado todo”. Cristo, ha dejado claro que no quería entrar en detalles, pero sí ha explicado que no está molesta con Luis Rollán al haber contado que quieren ser padres juntos. “No, lo que pasa es que en el momento en el que yo determine cómo quiero decir las cosas o de qué manera, lo haré. No voy a hablar de eso. Yo cuando hable con Luis hablaré de lo que tenga que hablar, pero no así por terceras personas que no saben de qué estar hablando. Creo que eso es algo muy personal y algo muy bonito para hablarlo de una manera tan sin importancia”, ha dicho Sofía a la redactora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LUIS ROLLÁN (@luisrollan)

La DJ ha revelado que, por el momento, no quiere hablar de lo ocurrido porque primero tiene “una conversación pendiente” con el tertuliano. “Cuando yo vea el programa contestaré a las preguntas que tenga que contestar y hablaré como crea correspondiente. Hoy no es el día, estamos celebrando que soy una señora (es su cumpleaños)”, ha sentenciado amablemente.