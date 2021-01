Isabel Pantoja vive horas de intranquilidad. En pleno compás de espera para que arranque el esperado regreso de Kiko Rivera a televisión, la tonadillera no para de recibir malas noticias. La última proviene de un amigo muy cercano para ella: Luis Rollán. El colaborador de ‘Viva la Vida’ es una de las personas que más veces ha sacado la cara por la cantante, la ha defendido ante todo y ante todos, pero ahora su actitud parece haber cambiado.

Nunca ha tenido problemas en reconocer que para él, la tonadillera siempre ha sido algo así como «mi comadre». Han compartido muchísimos momentos juntos, se profesan un cariño mutuo que está fuera de toda duda y están muy unidos. No obstante, el colaborador ha arrancado su presencia en ‘Viva la Vida’ este domingo «muy preocupado» por el momento de bajón que está pasando su amigo.

Luis Rollán ha dado un contundente mensaje a Kiko Rivera e Isabel Pantoja 💥 #VivaLaVida371 https://t.co/MakGS2Xbu0 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) January 24, 2021

Son las circunstancias que se viven en torno a la artista las que han llevado al actor a romper su silencio. Y no ha sido precisamente para defender a Isabel Pantoja sino para zarandearla verbalmente: «Ella sabe que lo que yo le diré será bueno para ella. Yo le diría ‘reacciona’, que la bola cada vez es más grande», ha dicho. Luis Rollán quiere que salga esa mujer con carácter que toda España ha conocido: «Me cuesta mucho trabajo reconocerla. No sé qué le está pasando. Yo quiero que salga la Maribel que yo conozco. Que dé un golpe en la mesa y le diga a Kiko, ‘siéntate ahí conmigo’».

Todo un toque de atención de su amigo, que considera que Isabel Pantoja se ha equivocado: «Es el momento en el que tiene que coger los toros por los cuernos. Es necesario. La reacción que ha tenido de mandarle los audios a ‘El programa de Ana Rosa’ no lo he entendido. Veo que la cosa va cada vez peor. Nunca me he considerado un palmero y he tenido siempre el confianza de decirle lo que me gusta y lo que no. En esta ocasión, la situación es muy grande», ha argumentado. Además, la da motivos para sonreír: «Es una tía muy afortunada, tiene salud, está guapa, está en activo, tiene la legión de fans más importante del país».

Luis Rollán ha tenido para todos. También ha querido mandar un mensaje para Agustín Pantoja para pedirle que se aparte de este conflicto: «Nunca ha tenido ningún problema conmigo, ha sido un tío afectuoso. Me ha respetado, pero si le tuviera que mandar un mensaje sería que en este momento diese un paso atrás y dejase a su hermana sola y dejase que solucionase las cosas sola».

Por último, Kiko Rivera, que ya está en Madrid preparado para su regreso, también ha recibido el aliento de Rollán: «Sé el dolor por el que está pasando, pero que cuente hasta 10 antes de hablar para que el dolor no se haga más grande. Me tiene preocupado no ahora sino dentro un tiempo, porque puede tener la sensación de huerfanidad sin tenerlo, de sentirse solo y eso es jodido», ha sentenciado.

Es la primera vez que Luis Rollán se postula públicamente y que da un paso al frente, el mismo que le pide a su querida amiga. ¿Hará caso Isabel Pantoja a su amigo?