Toñi Moreno ya tiene plan para verano: volverá a presentar ‘Viva la Vida’

Toñi Moreno ya ha hecho planes para los fines de semana de este verano y poco o nada tienen que ver con la playa o el ocio. La andaluza ha recibido la comunicación ya por parte de Mediaset de que será la encargada de relevar a Emma García al frente de ‘Viva la Vida’ durante las vacaciones, es decir, durante los meses de julio y agosto. Una gran noticia que ha encajado con la mayor de las ilusiones dado el vínculo tan especial que le une al espacio de sobremesa de Telecinco.

Esta nueva oportunidad que le conceden significará la segunda vez consecutiva que Toñi suple a Emma desde que se produjera el comentado intercambio de roles profesionales entre ellas. La primera dejaba su silla en un programa convertido en la horma de su zapato mientras que la segunda le cedía su puesto en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ tras nueve años al frente del ‘date show’.

Con su regreso a ‘Viva la Vida’, Toñi Moreno se encontrará con viejos compañeros: Makoke, Isabel Rábago, Kiko Matamoros, Las Campos, José Antonio Avilés o Alejandra Rubio. También se presentará ante las últimas incorporaciones a la mesa de tertulianos: Ana María Aldón y Enrique del Pozo. Con quien no volverá a coincidir será con el paparazzi Diego Arrabal, que hace unas semanas confirmaba su marcha del programa tras un largo periodo como colaborador.

Hasta el pasado 5 de abril, la de Sanlúcar se encontraba presentando el programa de Canal Sur ‘Un año de tu vida’, con entrevistas a personajes muy conocidos. Por ejemplo, tuvo el honor de ser testigo de cómo Jesulín de Ubrique rompió su silencio tras años sin conceder declaraciones en televisión. Todo un hito para una mujer que es siempre una de las más carismáticas de la pequeña pantalla.

Por otro lado, Toñi Moreno ha sido otra de las que no ha perdido la oportunidad de entrar a opinar sobre la docu-serie de Rocío Carrasco. Aprovechó su conversación con Kiko Rivera en Twitch para hacerle una confesión sobre Rocío Flores y lo que decía sobre la relación de sus padres cuando solo era una niña. Algo que le contó la propia Rocío Carrasco en un momento de intimidad entre amigas en el camerino cuando ambas trabajaban en ‘Día a día’: «Charlábamos y, me acuerdo que un día, cuando la niña tendría unos siete u ocho años, contó: ‘Tú te crees que es normal que viene mi hija a mi casa y me dice mamá, ten por cuenta que papá te odia’». Además, dejó patente que le preocupaba cómo estaba viviendo Rocío Flores la docu-serie de su madre: «Pienso mucho en ella, tiene que estar sufriendo lo indecible. ¿Quién le devuelve a ella esos ocho años sin su madre, haya pasado lo que haya pasado?», concluyó.