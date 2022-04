Bárbara Rey: la eterna candidata a ‘Supervivientes’

Comienza la cuenta atrás para el estreno de la nueva temporada de Supervivientes. El programa más sacrificado de Mediaset está calentando ya motores y entre los rostros más conocidos que podrían participar en esta nueva edición ha vuelto a sonar el nombre de Bárbara Rey. La vedette ha salido propuesta varios años para viajar hasta Honduras, sin embargo, siempre ha acabado desmintiendo su posible participación.

Tras el desgaste de Sálvame, el concurso de supervivencia está poniendo toda la carne en el asador para que el casting esté a la altura de las circunstancias. Aurah Ruíz, Chabeli Navarro o Bárbara Rey han sido las más sonadas. No obstante, la totanera se ha encargado de desmentir su colaboración en una entrevista concedida para Mi casa es la tuya, programa de Bertín Osborne. “Yo no tengo ganas”, confesó. Aprovechando la ocasión, su hija, Sofía Cristo, comunicó lo difícil que es el programa y las pruebas a las que se someten allí, a lo que Rey contestó que ya no tenía edad para ese tipo de talent show.

La que fuera ‘Maja de Murcia’ a sus 18 años de edad ha sido tentada en varias ocasiones por la organización a participar en Supervivientes, hasta tal punto que fue en 2019 cuando confesó que no había concursado debido al desorbitado caché de Isabel Pantoja. Un año más tarde, los rumores que comunicaban que la vedette habría firmado un pre-contrato para la edición de ese año, fueron descartados de nuevo por la protagonista. El motivo: un conflicto judicial con una de las marcas de Mediaset. Bárbara le habría interpuesto una demanda como consecuencia de unas declaraciones realizadas en Sábado Deluxe durante una entrevista, que consideró que atentaban contra su honor. Como consecuencia, la actriz dejó de aparecer en las galas del concurso y se descartó totalmente su intervención en el programa.

Pero todo comienza mucho antes cuando, en 2017, Lydia Lozano anuncia en Sálvame que una de las concursantes de la edición de ese año era Bárbara Rey, un nombre muy llamativo por sus últimas apariciones en la pequeña pantalla hablando de su supuesto idilio con Juan Carlos I. Sin embargo, los rumores no tardaron mucho en disiparse, pues fue su propia hija, Sofía Cristo quien negó rotundamente la afirmación en su cuenta de Twitter: “Mi madre no ha firmado nada, me parece increíble que se use su nombre para hacer audiencia! Todo es falso, no va a Supervivientes”.

Esto es absolutamente mentira,mi madre no va a ir a supervivientes https://t.co/vhJWtgaBZt — Sofía Cristo (@Sofia_Deejay) March 31, 2017

Justo un año después, poco tiempo antes de comenzar Supervivientes 2018, el nombre de Bárbara Rey volvió a sonar con mucha fuerza en televisión. Ganas de verla en acción en mitad de la selva no faltaban, pero la propia vedette se pronunció para desmentir los rumores. “No sé de dónde ha salido eso, porque no es verdad”, confesaba a Jaleos. Aunque admitió que todo era “cuestión de planteárselo”, lo cierto es que nunca se dejó ver por Honduras.

La nueva pista de ‘Supervivientes’

Después de revelar Sálvame que Anabel Pantoja pondrá rumbo a Honduras para formar parte del grupo de concursantes de esta nueva edición, Telecinco compartía a través de sus redes sociales una nueva pista en la que se puede ver una corona dorada. Icono que podría apuntar a que la madre de Sofía Cristo estaría ultimando los últimos detalles de su contrato para poder lanzarse del mítico helicóptero que marca el inicio de esta apasionante y dura experiencia.

Bárbara Rey ha tenido ya varias oportunidades de participar en el concurso de supervivencia, aunque todas han sido rechazadas por la artista por no alcanzarse sus pretensiones económicas. Ahora, cuando su nombre suena más fuerte que nunca en Supervivientes 2022, la vedette no se ha pronunciado. Y tampoco lo ha hecho su hija Sofía que, preocupada los años anteriores, aseguraba no querer ver a su madre en tal concurso, pues es “mucho más duro de lo que parece”.