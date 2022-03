Después de entrevistar a David Broncano y regalarle una yegua, Bertín Osborne dará la bienvenida a María Pombo en su programa Mi casa es la tuya. La joven de 28 años se inició en el mundo de las redes sociales por el año 2012, al terminar sus estudios de Turismo y Protocolo. Ahora, diez años después, ser creadora de contenido es su trabajo y pasito a pasito a conseguido hacerse su hueco en este mundo tan aclamado.

El conductor del espacio televisivo, muy alejado de esta nueva generación y el universo 2.0, tendrá que informarse y meterse de lleno en el mundillo para poder comprender a María. “¿Qué significa exactamente ser influencer?”, es lo primero que ha preguntado a la entrevistada. “No sé cómo contártelo para que lo entiendas”, ha respondido María entre risas. La primera vez que el nombre de María Pombo sonó en la prensa rosa fue tras su relación con Álvaro Morata, el futbolista de la Selección Española. Una relación que comenzó en 2014, convirtiéndose en una de las parejas del momento. En ese punto de su vida, María quiso abrirse un blog donde mostrar su día a día. Y hasta hoy, cuando la joven cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

“Cuándo empezó con las fotos y las redes sociales, ¿qué es lo que pensabais vosotros?”, ha preguntado Bertín a los padres de la protagonista. Su madre, siendo completamente sincera, ha confesado estar asustada. Bertín, ajeno por completo a Internet, ha preguntando qué significa un stories. “El stories es una foto de 15 segundos que se borra en 24 horas”, le ha respondido la influencer. Su hermana, Marta Pombo, que también ha estado presente en la entrevista, le ha preguntado que en qué era vivía, a lo que María, con humor ha contestado: “Vive en una cueva”. Y es que, esta generación, ha nacido siendo parte de Instagram.

María Pombo no ha dejado de crecer en las redes sociales, que no solo le han dado la oportunidad de convertirse en la imagen de muchas reconocidas marcas, sino también crear su propia firma de ropa. Las redes sociales son su trabajo, su pasión y su fuente de ingresos. “¿Todo lo que subís es verdad?”, ha preguntado el presentador. “Si yo contara toda mi vida sería un reality de las Kardashian”, ha respondido entre risas la entrevistada. María, que comparte su día a día, sus colaboraciones con marcas, a su hijo Martín y los momentos más especiales de su vida, también deja constancia en las redes sociales de los momentos más difíciles que ha vivido. “Cuando me diagnosticaron esclerosis múltiple estuve 15 días sin subir nada a mis redes sociales, del shock”, ha confesado. Una enfermedad que el presentador desconocía y que su familia, amigos y su pareja, Pablo Castellanos afrontaron con bastante temor. “De repente empecé a ver mensajes de gente muy mala que decían: ‘¿pero tú no tienes esclerosis múltiple? Entonces por qué estás de fiesta’ o ‘no vas a poder subir las escaleras de casa’”, ha explicado la influencer. Unos comentarios que le hicieron mucho daño en su día y que, incluso llegó a tomarlos enserio. “Son comentarios que, teniendo un hijo, dices pff”, se ha sincerado.

Coronada como una de las influencers más pioneras de nuestro país, María Pombo ha conseguido labrarse su propio futuro en las redes sociales con mucho esfuerzo y constancia. Ahora, además, forma parte de los concursantes de El Desafío, un nuevo reto en la pequeña pantalla que está afrontando con toda la ilusión del mundo. Habrá que esperar para ver la emotiva entrevista de Mi casa es la tuya, pero al menos algo ha quedado en claro: Bertín ya sabe lo que es ser una influencer.