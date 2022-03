María Pombo es una de las influencers más destacadas de nuestro país, que ha sabido llevar su trabajo más allá de las redes, hasta el punto de convertirse en uno de los rostros más relevantes de la esfera nacional. La joven comparte día a día con sus seguidores sus rutinas, cuenta detalles de su vida, muestra su entorno familiar y también es un icono de estilo, hasta el punto de que muchas de las prendas que luce en su perfil se convierten en las más deseadas y hasta llegan a agotarse.

Pombo forma parte del círculo de influencers españolas que ha crecido en los últimos años, a raíz del auge de las redes sociales, en el que se encuentran María Fernández Rubíes, Rocío Osorno, María G. de Jaime, Madame de Rosa, Alexandra Pereira o Aida Domenech, entre otras muchas.

María no ha querido faltar a la primera edición de los Premios Ídolo, organizados por The Music Republic y Dulceida, que se ha celebrado en Madrid, en el Teatro Rialto. Una de las citas más importantes para los creadores de contenido digital, que además ha contado con el apoyo de LuLa Club, el local de ocio nocturno de Íñigo Onieva. La gala ha sido presentada por Ana Milán y no han faltado las actuaciones de nombres como Jedet u Omar Montes.

Junto a su marido, Pablo Castellanos, María ha deslumbrado en la alfombra roja con un original diseño de estilo cut-out. La influencer no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la Agencia Gtres, a las que ha confirmado lo contenta que está porque se celebren estos galardones: “estos premios son muy necesarios”, ha explicado, debido a que, en el fondo, la de influencer es una profesión muy nueva, aunque haya algunos que lleven muchos años trabajando en esto.

La influencer no ha dudado en comentar la evolución de Victoria Federica, que se ha convertido en todo un fenómeno social. La hija de la Infanta Elena no solo acaba de protagonizar su primera portada en una revista de moda, sino que es una imprescindible en las alfombras rojas más importantes del país. Ella misma declaraba a las páginas de Elle que no es una influencer al uso, algo con lo que María Pombo está de acuerdo: “yo creo que no es una influencer. No tiene nada que ver. Yo creo que es más una Carlota Casiraghi, una persona que puede ser imagen de marcas muy potentes. Creo que, si lo hace bien, como lo está haciendo, puede llegar muy lejos, lo puede hacer muy bien”, ha recalcado.

María Pombo también ha comentado su nueva andadura en televisión, con la que está muy contenta: “la verdad es que es muy nuevo, me da un poco de vértigo, y es algo muy nuevo para mí y me cuesta un poco, pero poco a poco le voy a ir cogiendo el tranquillo”, ha dicho. La pareja está muy feliz con su hijo Martín, que se ha convertido en el protagonista de sus vidas y que, según María, se parece mucho a Pablo. No descartan tener más hijos, pero aseguran que ahora es un poco precipitado: “si Dios quiere, ojalá. Es uno de los deseos que pido siempre en mi cumpleaños, volver a ser madre, pero todavía no es el momento”, ha recalcado.