De Dulceida a María Pombo: cumbre de influencers ‘secreta’ en Madrid

Reunión de influencers en la noche madrileña. A apenas unas semanas de que comiencen las fiestas navideñas, la firma GHD ha celebrado un evento en Madrid, al que no han faltado algunos de los rostros más conocidos de las redes. Una fiesta ‘secreta’, según la misma firma revelaba en su convocatoria que ha tenido como protagonista a la belleza. La marca ha presentado una edición limitada de productos: GHD Desire. Una serie de packs que van a estar disponibles en peluquerías y a través de la página web de la firma por un tiempo limitado. Estos packs incluyen las mejores herramientas profesionales de GHD, bañadas en un tono plata cálido y acompañadas de exclusivos accesorios.

Son tres en total los packs que la marca ofrece dentro de esta especial edición de productos. Por un lado, el set GHD Deluxe Desire Collection, que incluye la plancha de pelo inteligente GHD Platinum+ y el secador profesional GHD helios con un precioso acabado y un bonito cofre a juego en terciopelo color verde esmeralda. Está disponible por un precio de 449 euros. Además de este pack, también está disponible el cofre con la plancha de pelo Gold y el cofre con la plancha Platinum+.

En la velada se ha podido ver a algunas de las personalidades más destacadas del panorama actual, que han tenido la oportunidad de probar las novedades de GHD. Una de las que no ha querido faltar a la cita ha sido Laura Matamoros. La sobrina de Mar Flores está a punto de dar a luz a su segundo hijo pero se mantiene muy activa. Hace apenas unas semanas que acaba de mudarse a su nuevo hogar junto a Benji Aparicio que, por cierto, también se encuentra en plena vorágine profesional, ya que tiene pendiente la apertura de un nuevo local en Madrid. La hermana de Laura, Ana Matamoros, tampoco se ha perdido el evento. Muy guapa con un favorecedor vestido ajustado en terciopelo color fucsia, Ana se ha mostrado encantada de estar en Madrid en estos momentos, aunque va a continuar con sus estudios en Milán.

María Pombo ha apostado por un elegante minivestido en color azul, mientras que su hermana Marta se ha decantado por un modelo en verde y en tejido satinado. María Fernández Rubíes y Anna Ferrer Padilla han sido algunas de las más elegantes de la noche, con looks en negro, al igual que Rosanna Zanetti, que ha sorprendido con unas llamativas medias de encaje. No ha faltado a la velada Jorge Bárcenas, novio de Victoria Federica, aunque no se ha visto esta vez a la hija de la infanta Elena, que últimamente no falta a este tipo de eventos. De hecho, no solo participaba hace algunos días en la alfombra roja de los Premios Elle Style Awards, sino que también estuvo en la la fiesta prenavideña que organizó la agencia de representación Soy Olivia MG.