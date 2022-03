El Desafío ha vuelto a inundar la noche del viernes con retos y emoción. Los ocho concursantes se han vuelto a retar para conseguir la victoria y alcanzar un buen puesto en el ranking final. Nuevos desafíos y emociones a flor de piel, así ha sido el tercer programa de esta segunda edición, que ha sido testigo además de una victoria, varias lágrimas, algún que otro enfrentamiento y una apuesta de lo más prometedora.

El pique de Raquel Sánchez Silva y María Pombo

La noche ha comenzado con un reto entre las dos concursantes. La influencer y la periodista se han enfrentado a los Rodillos Infernales, una prueba que consiste en andar sobre una estructura de 15 metros de largo suspendida en el aire, sin perder el equilibrio y coger una medalla por el camino. María, primera en hacer la prueba, ha conseguido un tiempo increíble, algo que ha llevado a Raquel al límite: “Tengo que jugármela”, ha asegurado la periodista. Tras este pique, Raquel ha conseguido pasar por encima a la influencer, con tan solo dos segundos de diferencia, lo que la ha convertido en ganadora del duelo.

La transformación de Norma Duval

La concursante ha tenido que convertirse en un monje shaolin, sacando toda su valentía. “No tengo miedo a nada”, ha confesado. El reto ha consistido en tres fases: atravesar un pasillo de cristales, romper una tabla con fuego y doblar una barra con el esternón. La primera prueba ha conseguido superarla en un periodo muy corto de tiempo, con tensión pero consiguiendo ser vitoreada por el público y sus compañeros al finalidad. Norma ha tenido que enfrentar la segunda etapa con nervios, pues ha tenido que realizar la prueba con la mano izquierda al tener una lesión en la derecha. En la tercera prueba, la más complicada, Norma ha querido recalcar que en el ensayo ya había sufrido un contratiempo, pues la lanza se ha desplazado y le ha presionado la garganta, un riesgo que el médico le ha recomendado enfrentar con “mucho cuidado”. Sin duda, uno de los retos más difíciles de la noche que la vedette ha superado con creces.

La victoria de la noche

Omar Montes ha sido el protagonista de la prueba estrella del programa: el desafío de apnea. Aunque durante los entrenamientos, el cantante ha mostrado sus recelos, en el programa se ha mostrado con fuerza y ganas para enfrentarse al desafío. Concentrado y con un público expectante, el intérprete de Alocao ha conseguido un tiempo de 4:23 minutos, la mejor marca en el reto hasta la fecha. Aunque ha afrontado el reto de la mejor forma posible, Omar sufre de asma, por lo que su miedo por no ser capaz de superar la prueba ha estado presente toda la noche. Sin embargo, gracias a prepararse muy duro, el cantante ha conseguido hacer historia en el programa y, entre la ovación de sus compañeros, se ha proclamado como ganador de la noche con pleno de dieces. “Me hace muy feliz estar aquí”, ha confesado el concursante.

El enfrentamiento de Javier Hernanz con el jurado

El piragüista español ha vuelto a sustituir a Juan Betancourt en este tercer programa y, aunque veía muy difícil el reto de la noche, ha puesto toda su energía para demostrar todo su arte. El desafío ha consistido bailar junto a los Vivancos, algo que ha alcanzado gracias a su duende interior. Sin embargo, para Pilar Rubio no ha sido suficiente y, tras puntuarle con un dos, Hernanz ha confesado estar molesto. Al ver las valoraciones y dado su nivel de implicación en el programa, el deportista olímpico ha confesado que “esperaba que se valoraran estas cosas”. Javier ha considerado que era poca nota y Juan del Val ha salido en su defensa: “Es una injusticia, yo te lo reconozco. Así que, desde aquí, yo te pido disculpas”.

El despelote de Juan del Val

El invitado del tercer programa ha sido Pocholo, quien ha llegado acompañado de su mochila y ha decidido jugársela en un reto de puntería. El showman ha tenido que demostrar su puntería tirando a la diana, con una primera fase en la que ha tenido que apagar una cerilla y una segunda donde ha tenido que disparar a un corder de 4 milímetros de una mochila y hacer que esta cayese. Pero eso no ha sido todo, sino que Juan del Val, antes de comenzar, le ha propuesto jugarse su mochila en el tiro, algo que el protagonista ha aceptado sin dudarlo, pero lanzando un nuevo reto al miembro del jurado. “Si doy a mi mochila a la primera, tú te juegas la camisa”, ha ofrecido y Juan no ha dudado en aceptarlo. Pocholo ha conseguido superar el reto y el miembro del jurado, que no se lo ha pensado dos veces, ha tenido que cumplir su palabra. “Soy un hombre de palabra”, ha dicho mientras mostraba sus pectorales. Una imagen que se ha grabado para el recuerdo.

Las lágrimas de El Monaguillo que contagian a Pilar Rubio

Lorena Castell se ha enfrentado a una prueba de paciencia y precisión, en la que ha tenido que poner toda la carne en el asador subida sobre el toro hidráulico en el Aparcamiento Mortal. La concursante, que ha confesado que adora conducir, ha superado la prueba con éxito. Y el último, pero no menos importante, en enfrentarse a su desafío ha sido El Monaguillo que, tras fracasar en el Equilibrio Diabólico, se ha derrumbado entre lágrimas. La emoción del concursante, que no ha conseguido poner los diez palos en equilibrio, han conmovido no solo a sus compañeros, que no han dudado en acercarse a darle un abrazo, sino también a Pilar Rubio. La miembro del jurado no ha podido evitar emocionarse y ha roto en llanto al intentar valorar la prueba del concursante: “Es una prueba muy objetiva, o sale o no sale. Es una pena, porque sabemos lo que te has esforzado, pero hay veces que por mucho que te esfuerces, no sale. Vete contento a casa”.

El reproche de Jesulín de Ubrique

Pero sin duda, el protagonista de la noche ha sido Jesulín de Ubrique. Al comienzo del programa, Roberto Leal ha establecido el orden de los retos y ha explicado al torero que su actuación musical tendría lugar después del reto de Raquel y María, algo que no ha gustado nada al concursante. “Pero, ¿por qué me toca siempre después de ella?”, ha preguntado entre risas, haciendo referencia a Raquel. En ese momento, María Pombo, aludida por el comentario, no ha podido contenerse y le ha lanzado un zasca muy tajante: “Eh, también te ha tocado después de mí”. Tras este humorístico enfrentamiento, Jesulín ha comenzado su Misión Imposible y, tras superar el reto, ha querido hacer una repetición en solitario. Una actuación que no ha gustado tanto a Santiago Segura, que ha valorado la prueba musical con un dos de nota. En ese momento, Jesulín se ha mostrado enfadado con el miembro del jurado y ha expresado su desacuerdo en la valoración. “Pido disculpas, la ha pifiado en un par de notas. Luego cuando lo ha hecho sin orquesta lo ha hecho mejor, pero ahí me he agarrado yo para darle ese dos”, ha confesado Segura. Una declaración que ha querido rebatir el torero: “Yo estoy de acuerdo, pero es que yo no soy músico. Tú estabas el otro día con el tambor mirando a ver cuándo te decían y yo no he mirado”. Un reproche que, lejos de hacer cambiar las votaciones, ha sacado una sonrisa a los espectadores.